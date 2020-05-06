التأمين الصحى: صرف شهر مكافأة بحد أدنى 1000 جنيه للعاملين بالهيئة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت هيئة التأمين الصحي صرف مكافأة بقيمة شهر من الراتب الأساسي بحد أدنى 1000 جنيه لجميع العاملين المعينين والمتعاقدين كل الوقت والمنتدبين والمعارين للعمل بهيئة التأمين الصحي.

كما يجري صرف مبلغ 800 جنيه للمتعاقدين بنظام اليومية ونظام الساعات 6 ساعات يوميا فأكثر.

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ويحرم من المكافأة كل من: المحالون إلى المحكمة التأديبية ، الموقوفون عن العمل ، المعارون للعمل خارج الهيئة.

وأكدت هيئة هيئة التأمين الصحي أنه يجري الصرف لجميع العاملين بالهيئة والفروع والوحدات من موازنة الهيئة 2019 - 2020 على بند المكافآت أما بالنسبة للمتعاقدين يحصلون على ٨٠٠ جنيه ويتم الصرف على البند الخاص بعقودهم من موازنة الهيئة.