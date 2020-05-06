التأمين الصحى: صرف شهر مكافأة بحد أدنى 1000 جنيه للعاملين بالهيئة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلنت هيئة التأمين الصحي صرف مكافأة بقيمة شهر من الراتب الأساسي بحد أدنى 1000 جنيه لجميع العاملين المعينين والمتعاقدين كل الوقت والمنتدبين والمعارين للعمل بهيئة التأمين الصحي.
كما يجري صرف مبلغ 800 جنيه للمتعاقدين بنظام اليومية ونظام الساعات 6 ساعات يوميا فأكثر.
ويحرم من المكافأة كل من: المحالون إلى المحكمة التأديبية ، الموقوفون عن العمل ، المعارون للعمل خارج الهيئة.
وأكدت هيئة هيئة التأمين الصحي أنه يجري الصرف لجميع العاملين بالهيئة والفروع والوحدات من موازنة الهيئة 2019 - 2020 على بند المكافآت أما بالنسبة للمتعاقدين يحصلون على ٨٠٠ جنيه ويتم الصرف على البند الخاص بعقودهم من موازنة الهيئة.
وكان أصدر الدكتور عماد كاظم رئيس هيئة التامين الصحى قرارا بمنح جميع العاملين بكل من المستشفيات والعيادات واللجان الطبية الذين انتظموا في العمل يوميا ولم يؤدوا أعمالهم بالتناوب ولم يحصلوا على إجازات استثنائية بالتزامن مع أزمة كورونا فيما يتعلق بقرار رئيس مجلس الوزراء مكافأة قدرها 3000 جنيه لكل من الأطباء البشريين والصيادلة والأسنان والعلاج الطبيعي، ومكافأة 2500 جنيه لكل من التمريض العالى والكيميائيين وفنيين التمريض والفنيين الصحيين وكذلك مبلغ 2000 جنيه للهيئة المعاونة، وذلك طبقا الجداول الحضور والانصراف عن عملهم خلال الفترة من 17 مارس حتى 15 إبريل فترة سريان قرار رئيس مجلس الوزراء.
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