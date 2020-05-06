شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تعلن إرسال الدفعة الأولى من أدوية هيدروكلوروكين وباراسيتامول إلى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السفارة الهندية في القاهرة، ارسال الدفعة الأولى من هدية أدوية (هيدروكلوروكين و باراسيتامول) إلى مصر، وقال الحساب الرسمي لسفارة الهند في القاهرة على "تويتر"، منذ قليل، "في إطار روح روابط الصداقة التقليدية والتاريخية بين بلدينا، إرسال الدفعة الأولى من هدية أدوية هيدروكلوروكين و باراسيتامول إلى شعب مصر وحكومتها".



السفارة الهندية فى القاهرة على تويتر

وكانت قد قالت هيئة تصدير رئيسية، إن الهند ستمد أوروبا بنحو ألف طن من المادة الفعالة (إيه.بي.أي) المستخدمة فى تصنيع أدوية الباراسيتامول المسكنة وخافضة الحرارة، مخففة القيود على تصدير الأدوية التى لا تباع سوى بوصفة طبية، والمستخدمة فى التعامل مع أعراض مرض فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وكانت الهند، قد علقت فى مارس، صادرات العديد من الأدوية ومنها الباراسيتامول لتأمين إمدادات كافية لشعبها بعد تفشى فيروس كورونا المستجد مما عطل سلاسل الإمداد العالمية. وكوفيد-19 مرض تنفسى ينتج على الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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وقال دينيش دوا رئيس المجلس الترويجى لهيئة تصدير الأدوية فى الهند (فارميكسيل) إن أوروبا طلبت ما يصل إلى 800 طن شهريا من مادة (إيه.بي.أي) الفعالة المستخدمة فى تصنع الباراسيتامول.

وقال دوا، "تعرضنا لضغط هائل من الاتحاد الأوروبى على مدى الأيام العشرة الماضية"، ولم يرد وفد الاتحاد الأوروبى فى الهند بعد على رسالة بالبريد الإلكترونى من رويترز لطلب التعليق على الشحنة.

وقال دوا، إن السلطات طلبت من شركات الأدوية تأمين مخزونات تكفى متطلبات البلاد لمدة أربعة أشهر.

والهند أكبر مورد فى العالم للأدوية غير المحمية ببراءات اختراع، وقالت وزارة الخارجية فى أوائل الشهر الماضى إنها شحنت 1.9 مليون قرص وأشكال أخرى من الباراسيتامول إلى 31 دولة. وأضاف أن شحنات من دواء الملاريا هايدروكسى كلوروكين والباراسيتامول ترسل إلى 87 دولة على أسس تجارية.