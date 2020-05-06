شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أتوبيسات النقل العام تنقل المصريين العائدين من الكويت للحجر الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دفعت محافظة القاهرة 30 أتوبيس تابعة لهيئة النقل العام بالقاهرة، منذ قليل لنقل المصريين العائدين من دولة الكويت، وذلك بعد أن وصلت رحلات اليوم الأربعاء، إلى مطار القاهرة الدولى، حيث وصل أمس رحلتا طيران استثنائيتين سيرتهما الشركة الوطنية "مصر للطيران"، إلى دولة الكويت لإعادة المصريين العالقين هناك والبالغ عددهم قرابة 600 عالق من أصل 5 آلاف عالق، سيتم إجلاؤهم من الكويت عبر جسر جوي ينقلهم على متن 32 رحلة طيران.

وأكد اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أنه بناء على تعليمات رئيس الوزراء ومحافظ القاهرة، تم تجهيز 30 اتوبيس ينتظرون الأن بمطار القاهرة الدولى لنقل المصريين لأماكن الحجر الصحى بالمدن الجامعية .

وأضاف رئيس هيئة النقل العام، لـ"الخليج 365"، أن الاتوبيسات تم تعقيمها وتطهيرها كباقى اتوبيسات الهيئة، مع الحرص على ارتداء السائق أدوات الوقاية من الإصابة بالفيروس، مشيرا إلى أنه يتم الكشف يوميا على كل السائقين والمحصلين العاملين بالهيئة قبل صعودهم للسيارات يوميا من خلال كواشف للحرارة ، وأنه سيتم إعادة تعقيم الاتوبيسات بعد انتهائها من نقل العائدين من الكويت.

وصلت مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء، رحلة استثنائية، سيرتها الخطوط الكويتية لعودة المصريين العالقين بالكويت ، وعلى متنها 190 ‪ مصريا من العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد ومن المنتظر وصول رحلتين خلال الساعات القادمة .

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صرحت مصادر بمطار القاهرة ، بأن رحلة الخطوط الكويتية وصلت المطار قادمة من الكويت وعلي متنها 190 مصريا كانوا عالقين هناك وتم إنهاء إجراءات وصولهم وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بإجراء اختبارات فيروس "كورونا" عليهم داخل صالة الوصول ، تم تخصيص حجر صحي لعزلهم لمدة 14 يوما ، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.