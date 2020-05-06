شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بناء أدوار مخالفة بالمقطم رغم قرار وقف تراخيص المبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرا ”الخليج 365” مخالفة بعض ملاك العقارات بمنطقة الهضبة الوسطى بحى المقطم لقرار الارتفاع المسموح به و الذى لا يزيد عن 4 أدوار، مستغلين الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد وقاموا ببناء أدوار مخالفة.

واستغل ملاك بعض العقارات بالهضبة الوسطة بالمقطم بشارع عمر بن عبد العزيز المتفرع من شارع صلاح الدين الرئيسي ببناء دور 5 بالمخالفة لقانون البناء بالمنطقة والذى حدد التراخيص بحد أقصى 4 أدوار فوق الأرضى وهو ما تسبب ما حالة من الاستياء بين سكان المنطقة الذين حاولوا التواصل مع حى المقطم و لكن بدون جدوى.

كان اللواء خالد عبد العال أصدر قرار بوقف العمل لجميع تراخيص البناء و التعلية و التى مازالت أعمال الإنشاء الخاصة بها تحت الإنشاء لحين الانتهاء من قيام نواب المحافظ بمراجعة و فحص جميع التراخيص التى تم إصدارها.

وكانت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، برفقة اللواء محمود ضياء رئيس حى البساتين، وقوة من الشرطة، حملة مكبرة لاسترداد الأرض وذلك تفعيلأ للبروتوكول الموقع بين محافظة القاهرة وجمعية صقر قريش لتسوية القضايا الخلفية ، وبناءا على توجيهات القيادة السياسية بسرعة استرداد أملاك الدولة وتسوية اي قضايا عالقة مع الشركات او الجمعيات العقارية.

وكانت عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اجتماعا وممثلى جمعية صقر قريش اجتماعا بحضور القيادات التنفيذية بمحافظة القاهرة، لحل النزاع القائم بين المحافظة والجمعية، والوصول لحى يرضى جميع الأطراف.

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