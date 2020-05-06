شكرا لقرائتكم خبر عن وفد أزهرى يشارك فى عزاء معلم "شهيد الشهامة" بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، توجه اليوم الأربعاء، وفد من قطاع المعاهد الأزهرية، للمشاركة في عزاء شهيد الشهامة الشيخ رمضان المالح، والذي يعمل معلما بمعهد فتيات كفر الشيخ الأزهري، والذي وافته المنية إثر محاولته إنقاذ آخرين من الغرق بمحافظة كفر الشيخ.

ترأس وفد العزاء الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بصحبة عدد من كبار المسؤولين بقطاع المعاهد، والذين قدموا لأهل الشهيد خالص عزاء فضيلة الإمام الأكبر والأزهر الشريف، سائلين المولى عز وجل أن يشفع فيه صيامه وأعماله الخيرة وأن يسكنه فسيح جناته ويتقبله في الصالحين.

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هذا وقد وجه فضيلة الإمام الأكبر بأن يتكفل الأزهر الشريف بتكاليف الدراسة لأولاد الفقيد، مع تقديم إعانة شهرية لأسرته، وصرف مبلغ مالي لهم، عرفانا بما قدمه الشهيد من مثل كونه أنموذجا يحتذى به في التضحية والفداء لإنقاذ غيره، في وقت نحن في أمس الحاجة فيه لمثل تلك النماذج المخلصة الشجاعة.

جدير بالذكر أن الشيخ رمضان المالح، يبلغ من العمر 48 عاما، ويعمل معلما بمعهد فتيات كفر الشيخ الأزهري، كان قد توفاه الله شهيدا صائما، بعد محاولته إنقاذ ركاب سيارتين سقطتا في مياه ترعة ميت يزيد بمحافظة كفر الشيخ، حيث تمكن بالفعل من إنقاذ اثنين منهما، إلا أنه لقي ربه شهيدا خلال محاولته إنقاذ الثالث، لتختم حياته بهذا العمل البطولي.