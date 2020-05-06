شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ بيقولك.. إزاي تخرج من رمضان كسبان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الشيخ محمد الدومي، إمام وخطيب مسجد مصطفى محمود، الحلقة الثالثة عشر من حلقات برنامج "الشيخ بيقولك"، والذى تحدث فيها حول استغلال شهر رمضان في التسابق نحو الخير والفوز بالجنة ورضا الله سبحانه وتعالى.

وقال الدومى :"شهر رمضان موسم للطاعات وموسم لفعل الخيرات والإنسان أحوج ما يكون لهذه الخيرات لأن الله سبحانه وتعالى يعطيننا موسما نزيد به حسناتنا حتى نلقى الله سبحانه وتعالى بشكل أفضل وعمل أعظم ورمضان فرصة لالتقاط الأنفاس فالإنسان عندما يتسابق مع غيره ينظر إلى ما فعله غيره ثم يزيد على ذلك لكننى أنصح هنا بأمر وهو ألا تزيد من برنامجك اليومى زيادة تجعلك عاجزا عن المواصلة لأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يجب من الأعمال أدومها ، فالإنسان إذا داوم على فعل حتى لو كان قليلاً فيستحب له فعل ذلك من أجل الثبات عليه".

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وتابع الدومى:"لكن إنسان في أول الشهر الكريم نظم لنفسه عددا من الأعمال الكثيرة ثم أداها في أول يوم فيبدأ يتكاسل عن بعضها، وهذا أمر مكروه لذلك نظم لنفسك ما تستطيع فعله، وعلى سبيل المثال شخص لم يكن يقرأ القرآن ولا يواظب على الصلاة فما أحوجه في رمضان أن يواظب على أداء الصلاة في أول وقتها هو يجتهد في ذلك ويزيد معه أنه سيقرأ جزء أو جزأين من القرآن وشخص كان يواظب على قراءة جزء يلزم نفسه بـ 5 أجزاء".

واختتم الشيخ محمد الدومى:"وهكذا الإنسان يزيد من هذه الطاعات بما يجعله مواكبا لهذه الأعمال ويجعله حريصا على أدائها، وإذا فعل ذلك فإنه ينافس نفسه ويجاهد نفسه من أجل فعل الخيرات والله سبحانه وتعالى قال:" وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ"، أي هذا سبيل للهداية إذا أنت جاهدت نفسك لفعل الخيرات والالتزام بالطاعات وصولا إلى رضى المولى سبحانه وتعالى".