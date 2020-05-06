شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد أعمال الإزالات على مساحة 38 ألف متر بالبساتين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صباح اليوم أعمال الإزالة الجارية علي قطعة الأرض الكائنة بطريق الأتوستراد بحي البساتين والتي تبلغ مساحتها 38 ألف م² والتي تمكنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من إسترداها كجزء من المديونية المستحقة للمحافظة لدي جمعية صقر قريش .

وأكد المحافظ أن ذلك يأتى في ضوء توجيهات القيادة السياسية بسرعة إسترداد أملاك الدولة وتسوية أية مديونيات تخص هذه الأراضي حفاظاً علي المال العام واسترداد حق الشعب.

رافق المحافظ المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الشرقية واللواء محمود ضياء رئيس حى البساتين، وعدد من قيادات المحافظة.

واستردت محافظة القاهرة مساحة 38 ألف متر مربع بحى البساتين ، كجزء من تسوية المديونية الخاصة بجمعية صقر قريش ، لدي محافظة القاهرة، وذلك لإتمام انهاء اجراءات حل النزاع القائم بين محافظة القاهرة و جمعية صقر قريش بشأن مساحة الأرض المحددة مقابل المديونية المستحقة للمحافظة من قبل الجمعية وذلك فى اطار استكمال المشروع المتوقف منذ سنوات .

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وكانت ترأست المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، يرافقها اللواء محمود ضياء رئيس حى البساتين، وقوة من الشرطة، حملة مكبرة لاسترداد الأرض وذلك تفعيلأ للبروتوكول الموقع بين محافظة القاهرة وجمعية صقر قريش لتسوية القضايا الخلفية ، وبناءا على توجيهات القيادة السياسية بسرعة استرداد أملاك الدولة وتسوية اي قضايا عالقة مع الشركات او الجمعيات العقارية.

وكانت عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اجتماعا وممثلى جمعية صقر قريش اجتماعا بحضور القيادات التنفيذية بمحافظة القاهرة، لحل النزاع القائم بين المحافظة والجمعية، والوصول لحى يرضى جميع الأطراف .