شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: الاستجابة لأكثر من 250 استغاثة شهر أبريل الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا يرصد جهود لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء، خلال شهر إبريل الماضى، فى الاستجابة لاستغاثات ومطالب المواطنين الصحية، والتواصل المباشر معهم لاسيما فى ظل الظروف والتداعيات الصحية التى تمر بها البلاد؛ فى ضوء جهود مجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة، إلى أن شهر إبريل الماضى شهد الرصد والاستجابة لأكثر من 250 استغاثة بالصحف والمواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعى ومكتب خدمة المواطنين، مؤكدًا أنه تم التواصل معها جميعًا، وتلقى التقارير الطبية الخاصة بها من المستشفيات الحكومية والجامعية والعسكرية، وعرضها على اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، لتحديد مدى احتياج تلك الحالات للتدخل السريع، حيث صدر بخصوصها 34 قرار علاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء، وذلك بخلاف قرارات العلاج الصادرة من المجالس الطبية المتخصصة.

وأوضح المصرى، أن حالات الاستغاثات تنوعت ما بين العمليات الجراحية، وزراعة النخاع، وجراحات العظام والعمود الفقرى، والحالات الجلدية، والحروق، والأجهزة التعويضية، والأطراف الصناعية ؛ وجراحات العيون وزراعة القرنية ؛ والأمراض النادرة، وتوفير فصائل الدم والصفائح الدموية، كذلك تلبية احتياجات المواطنين من الأدوية غير المتوفرة والمساهمة فى تكاليف الرعايات المركزة والحوادث وجلسات الجاما نايف لعلاج الأورام.

وعرض المستشار الطبى جانبًا من الحالات التى استجابت لها لجنة الاستغاثات الطبية مما تم نشره على صفحات التواصل الاجتماعى والمواقع الاخبارية، وكذلك ما يرد اليها عن طريق الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى ودور رعايات الايتام ودور رعايات المسنين وبوابة خدمة المواطنين برئاسة بمجلس الوزراء، وما يصل اليها مباشرة، وذلك بغرض تقديم الخدمات الطبية اللازمة والمساهمة فى تكلفة العلاج على نفقة الدولة للحالات الأولى بالرعاية.

وتضمنت الحالات استغاثة على صفحات التواصل الاجتماعى من والدة الطفلة "آسيل ر." –7 أشهر - محافظة الغربية، حيث أنها تعانى من عيوب خلقية متعددة بالقلب وتحتاج إلى جراحة قلب مفتوح، وعليه تم التواصل مع مدير مستشفى أطفال مصر، وعرض الاشعات والتقارير الطبية على اللجنة وتم حجز الطفلة وإجراء العملية الجراحية تحت اشراف الدكتور محمود زلط رئيس لجنة القلب بأطفال مصر.

وكذلك استغاثة على صفحات التواصل الاجتماعى من والدة الطفلة "آية ع. "– 11 سنة، حيث تعدى والدها عليها حرقا بمادة كاوية وضربا بشفرات حادة نكاية فى والدتها التى طلقها محدثا بها اصابات متفرقة فى وجهها وجسدها وتعريض حياتها للخطر، حيث أمر النائب العام بالتحقيق فى الواقعة وضبط الأب واستجوابه وعرض الطفلة على مصلحة الطب الشرعى لإثبات ما بها من إصابات؛ ومن جانبها قامت لجنة الاستغاثات بالتنسيق مع الدكتور مصطفى قدرى (استشارى الأمراض الجلدية والتناسلية) الذى تكفل بعلاج الطفلة مجانا بعيادته الخاصة وتوفير العلاج اللازم لها، وتم عمل اولى جلسات التجميل بالليزر وجارى المتابعة لحين تحسن حالة الطفلة ؛ كما قامت بالتنسيق مع فريق التدخل السريع المركزى بوزارة التضامن الاجتماعى لإجراء دراسة حالة للطفلة واسرتها وتوجيه خدمات الوزارة التى يمكن أن تستفيد منها الأسرة؛ وتقديم الدعم النفسى والتعليمى والصحى للطفلة بالتنسيق مع فريق ادارة الحالة بمشروع حماية الطفل التابع لمنظمة يونيسيف مصر.

إلى جانب استغاثة من زوج المريضة "أمل ا." 22 عام - الشرقية تعانى من ورم بالمخ وتم اجراء عمليتين جراحيتين وتحتاج إلى العلاج بجهاز جاما نايف بمعهد ناصر وعليه تم اصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بالعلاج على نفقة الدولة بعد استلام التقارير الطبية وعرضها علي اللجنة الطبية العليا. واستغاثة على صفحات التواصل الاجتماعى من والد الطفل " سياف ا." – 5 سنوات – القاهرة حيث تعرض لحادث سيارة ونتج عنه كسر بالحوض ويحتاج إلى استكمال عملية جراحية بالعظام وعليه تم التواصل مع الدكتور أحمد عطا مدير مستشفى التأمين الصحى بمدينة نصر وعمل الاشعات اللازمة للطفل وتحديد موعد لاستكمال الجراحة اللازمة.

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وأضاف الدكتور حسام المصرى أن الحالات تضمنت أيضًا استغاثة من نجل المريضة "سعدية ع. " 65 عاما - الجيزة - تعانى من قدم سكرى وغرغرينا بالقدم وتحتاج إلى جراحة أوعية حيث تم التنسيق مع مدير مستشفى الهرم وتم تقييم الحالة وعمل قرار علاج على نفقة الدولة وحجز الحالة وإجراء الجراحة المطلوبة.

ونظرًا لظروف البلاد والقرار الخاص بغلق العيادات الخارجية بالمستشفيات؛ أشار الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أنه تم استقبال عدد من الحالات والتنسيق مع الأطباء المختصين للاستشارة الطبية وتقرير خطة العلاج اللازمة للمرضى عن طريق تقنيات التواصل عن بعد، وكان من ضمن هذه الحالات على سبيل المثال استغاثة من المواطنة "ريتال م." – 33 عاما تعانى من سرطان بالثدى ومريضة MS وبحاجة إلى علاج؛ حيث تم التنسيق مع الدكتور تقوى الخطيب استاذ المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة الزقازيق، وارسال التقارير والفحوصات الطبية والتواصل مع المريضة ووضع خطة العلاج اللازمة.

وأضاف المستشار الطبى أن لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء تقوم بمتابعة ما ينشر من استغاثات من رواد مواقع التواصل الاجتماعى لطلب الحضانات والرعايات المركزة وأكياس الدم ومشتقاته، حيث تقوم اللجنة بالتواصل والتنسيق مع خدمة طوارئ وزارة الصحة "137" وبنوك الدم الإقليمية لتوفير ما يلزم فى مثل هذه الحالات، وعليه تم صدور قرارات من رئيس مجلس الوزراء للمساهمة فى الرعايات والحضانات والحوادث وتحمل نفقات علاج متوفين؛ كان من ضمنها استغاثة من زوجة الروائى (م. ج.) – 82 سنة أجرى جراحة بالجهاز الهضمى ويحتاج إلى المساهمة فى نفقات العلاج بمستشفى دار الشفاء، حيث تم التواصل واستلام التقارير والمستندات اللازمة وعرضها على اللجنة الطبية العليا وتم إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بالمساهمة فى نفقات العلاج.

بالإضافة إلى استغاثة من نجل المواطنة ( أمينة ح. ش.) – 84 سنة تعانى من جلطة بالمخ وتحتاج إلى النقل لرعاية مركزة وعليه تم التنسيق مع الدكتور أيمن صالح مدير مستشفيات الدمرداش واستقبال الحالة وحجزها برعاية المخ والأعصاب بالدمرداش، وصدور قرار علاج على نفقة الدولة وخروج الحالة بعد استقرارها لتلقى العلاج بالمنزل.

وأكد الدكتور حسام المصرى، أن مجلس الوزراء استجاب لذوى الاحتياجات الخاصة وتكفل بتركيب الاطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، استغاثة من زوج المواطنة " نادية ع. ع." تعانى من بتر تحت الركبة نتيجة مرض السكرى وتحتاج لتركيب طرف صناعى حيث تم استلام التقارير الطبية اللازمة وعرضها على اللجنة الطبية العليا وصدور قرار العلاج على نفقة الدولة من رئاسة مجلس الوزراء.

وأوضح المستشار الطبى أنه فى اطار التعاون مع هيئة الدواء المصرية لتوفير الأدوية اللازمة للمواطنين التى يتم رصدها عبر مواقع التواصل والمواقع الإخبارية المختلفة، فقد تم رصد استغاثة من اسرة طفلة عمرها سنتان تناولت زجاجة دواء قلب عن طريق الخطأ ومحجوزة بمركز السموم بالمستشفى الميرى بالإسكندرية وفى حالة خطيرة وتحتاج إلى دواء Digibind بصورة عاجلة وغير متوفر بالمستشفى أو الصيدليات؛ وعليه تم التواصل والتنسيق مع هيئة الدواء المصرية التى أفادت بان الدواء غير مرخص وغير متوفر داخل مصر، وعليه تم شحن الدواء من الخارج للطفلة الا أن حالتها تحسنت بالفعل بدون الدواء؛ كما افادت الهيئة بأنه تم التعاقد من خلال الشركة المصرية مع الشركة المنتجة بالخارج وتوفير مخزون استراتيجى للحالات الحرجة فى المستقبل.

وأشار الدكتور حسام المصرى إلى أنه فى إطار ما أسفرت عنه نتائج اجتماع لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة الوزراء مع لجنة من كبار أساتذة زراعة النخاع بمصر فى شهر نوفمبر لعام 2019 الخاص بدراسة ومناقشة التحديات التى تعوق حالات زراعة النخاع ذات التوافق النصفى والعمل على ايجاد حلول سريعة لها لإنقاذ أكثر من 250 حالة سنويًا؛ تم استصدار عدد من القرارات من رئيس مجلس الوزراء لاستكمال نفقات العلاج الخاصة بالحالات العاجلة "لعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي"

ونوه المستشار الطبي، إلى أن اللجنة رصدت عددًا من المنشورات الكاذبة على صفحات التواصل الاجتماعى التى تهدف إلى استغلال صور لأطفال مرضى، وجمع مبالغ مالية للمساعدة فى اجراء عمليات جراحية وجار التعامل معها قانونيا؛ لافتًا إلى أن لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء تناشد جميع المواطنين بالتأكد أولًا من صحة مثل هذه المنشورات والاستغاثات؛ وإرسال أى منشور يهدف إلى جمع أموال استغاثات طبية إلى الجهات الحكومية المختصة.