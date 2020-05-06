شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. لحظة إطاحة الداخلية بتعديات أملاك الدولة والزراعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد فيديو مواصلة أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل والتصدى لمحاولات البعض لإستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات.

ووجهت أجهزة الوزارة حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الإستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.

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ونجحت مديرية أمن سوهاج في تأمين تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة ، وآمنت مديرية أمن الأقصر تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة (إسنا) .

ونجحت مديرية أمن البحيرة في تأمين تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة ، وآمنت مديرية أمن جنوب سيناء تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بدائرة قسم شرطة أول (شرم الشيخ) .

ونجحت مديرية أمن المنوفية في تأمين تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بدائرة مركز شرطة (أشمون) ، وآمنت مديرية أمن بنى سويف تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة (الواسطى) ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.