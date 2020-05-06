شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الرعاية الصحية: استغلال المنصات الإلكترونية لنشر التوعية بمخاطر كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، أن توجيهات القيادة السياسية دائما بتوفير سبل الرعاية الصحية فى ظل إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدا حرص الهيئة علي استخدام حزم من البرامج التكنولوجية والمنصات الإلكترونية لرفع الوعي بحقوق المنتفع فى منظومة التأمين الصحي وأيضا فيما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا للحد من عدوي كوفيد 19.

وقال الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل بدأنا فى استغلال كافة المنصات الإلكتروني لضمان نشر أكبر قدر من التوعية الصحية للمواطنين وللعاملين بالقطاع الطبي وللمنتفعين بشكل عام بهدف منع تسلل العدوي من الطاقم الطبي حال حدوثها إلى الأسر مع ضمان تقديم خدمة صحية آمنه للمنتفع فضلا عن الحفاظ علي المستشفيات بيئات خالية من عدوي كوفيد 19 المستجد.

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وتابع الدكتور أحمد السبكي : التحول للمجتمع الرقمي يأتي ضمن أولويات عمل الهيئة لكونه يضمن سرعة التواصل ونشر الوعي على نطاق واسع كما أن استخدام الآليات التكنولوجية الحديثة في التواصل استجابة لتوجيهات القيادة السياسية للاعتماد على وسائل العلاج عن بعد خاصة في الوقت الحالي الذي يشهد انتشار فيروس كورونا وهو ما يضمن سلامة المجتمع بشكل عام فضلا عن الحفاظ على بيئة المستشفيات خالية من العدوي