رئيس الرعاية الصحية: استغلال المنصات الإلكترونية لنشر التوعية بمخاطر كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، أن توجيهات القيادة السياسية دائما بتوفير سبل الرعاية الصحية فى ظل إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدا حرص الهيئة علي استخدام حزم من البرامج التكنولوجية والمنصات الإلكترونية لرفع الوعي بحقوق المنتفع فى منظومة التأمين الصحي وأيضا فيما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا للحد من عدوي كوفيد 19.
وقال الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل بدأنا فى استغلال كافة المنصات الإلكتروني لضمان نشر أكبر قدر من التوعية الصحية للمواطنين وللعاملين بالقطاع الطبي وللمنتفعين بشكل عام بهدف منع تسلل العدوي من الطاقم الطبي حال حدوثها إلى الأسر مع ضمان تقديم خدمة صحية آمنه للمنتفع فضلا عن الحفاظ علي المستشفيات بيئات خالية من عدوي كوفيد 19 المستجد.
وتابع الدكتور أحمد السبكي : التحول للمجتمع الرقمي يأتي ضمن أولويات عمل الهيئة لكونه يضمن سرعة التواصل ونشر الوعي على نطاق واسع كما أن استخدام الآليات التكنولوجية الحديثة في التواصل استجابة لتوجيهات القيادة السياسية للاعتماد على وسائل العلاج عن بعد خاصة في الوقت الحالي الذي يشهد انتشار فيروس كورونا وهو ما يضمن سلامة المجتمع بشكل عام فضلا عن الحفاظ على بيئة المستشفيات خالية من العدوي
وكانت أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد،عن بث أولى فيديوهات حملتها الجديدة "وقاية" للتوعية بالإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها بين المواطنين والعاملين بالقطاع الطبي، للوقاية من عدوي فيروس كورونا المستجد، بالتعاون مع شركة UMAMI للتعليم عن بٌعد.
وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية،عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك إلى أنها ستقوم بنشر سلسلة من الفيديوهات التوعوية القصيرة، طوال أيام شهرر مضان الكريم، تحت عنوان (وقاية)، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الخاصة بفرع الهيئة ببورسعيد وكذلك صفحة "أومامي للتعليم الإلكتروني عن بعد" ، بهدف توعية وتثقيف العاملين في مجال الرعاية الصحية والمواطنين، بوسائل الحماية الشخصية وطرق استخدامها، والمعلومات الطبية والعلمية لكيفية لعمل حجر أو عزل منزلي، للحماية من مخاطر عدوي كورونا وحرصا علي ذويهم من التعرض لمضاعفات كوفيد 19 المستجد.
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