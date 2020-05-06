شكرا لقرائتكم خبر عن مُغادَرة الرحلة الاستثنائيّة الـ 16 من القاهرة مُتوجّهة إلى العاصمة بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت الرحلة الاستثنائية الأجواء المصريّة مُتوجّهة إلى بغداد اليوم؛ لإعادة العراقيين العالقين. وعلى متنها 270 مُسافِراً.

وجرى تنظيم هذه الرحلة عبر التنسيق المُستمِرّ من قبل دائرة المراسم التي سعت إلى مفاتحة الجهات ذات العلاقة لإبداء المساعدة بفتح الأجواء، والسماح بتسيير الرحلة من قبل الخطوط الجوّية العراقـيّة، وإنهاء الإجراءات الخاصّة باستقبال الطائرة ومُغادَرتها.

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وقد رافق المُسافِرين الكادر الدبلوماسيّ لإكمال إجراءات سفرهم، وتذليل ما قد يعترضهم من مصاعب.

نُنوِّه بأن هذه الرحلة هى (16) التى تطلقها سفارتنا لدى القاهرة، وبعدد (3894) مُسافِراً.

وكانت السلطات المُختصّة في العراق ومصر قد أعلنت في وقت سابق تعليق حركة الطيران المدنيّ بسبب إجراءات الحظر في مُواجَهة فايروس كورونا المستجد.