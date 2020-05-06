شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. صلاة متباعدة فى الحرمين ضمن مبادرة "معاً محترزون" تلافيا لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طبّقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الإجراءات الاحترازية بالتباعد الاجتماعي بين المصلين في المسجد الحرام داخل المكبرية وخارجها، وذلك استمراراً لتطبيق التباعد بين المصلين، حيث يأتي هذا الإجراء ضمن الإجراءات الوقائية التي قامت بها الرئاسة العامة بالتعاون مع رجال الأمن في المسجد الحرام، لمنع وصول فايروس كورونا وانتشاره بين أوساط العاملين بالمسجد الحرام.

يشار إلى أن الرئاسة العامة بالتعاون مع وزارة الصحة، اتخذت مؤخرا عدداً من الإجراءات الوقائية، بقياس درجات الحرارة أثناء الدخول للأئمة والمؤذنين ورجال الأمن وموظفي الرئاسة العامة للتأكد من سلامة داخلي المسجد الحرام.

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وقامت رئاسة الحرمين ببث القرآن الكريم من الحرمين الشريفين للمسلمين في شتى أنحاء العالم بالطرق الحديثة والأساليب المبتكرة، ويتم ذلك عن طريق البث من داخل المسجد الحرام للحفظة والراغبين في تحسين تلاواتهم، والحصول على شهادات وإجازات بالسند المتصل، وكذلك لزوار وقاصدي المسجد الحرام، أو الراغبين في التلقي والتعلم عن بعد.وتعتبر مقرأة الحرمين الشريفين الإلكترونية من البرامج العالمية التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في الجانب التقني لتعليم كتاب الله، وتنطلق من المسجد الحرام، وبمتابعة دؤؤبة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الاستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس وإشراف وتنظيم الادارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في إدارة شؤون المصاحف والكتب بالمسجد الحرام التابعة لوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية

ويبلغ طاقم عمل مقرأة الحرمين الشريفين والذي تشرف عليه الإدارة (36) شخصاً ما بين كوادر تعليمية, وفنية, ومعلمين, ومعلمات, يعملون على مدار الساعة, حيث يبلغ عدد المقارئ المتاحة لخدمة الرجال (5) مقارئ في كل مقرأة (6) معلمين, وعدد المقارئ المتاحة لخدمة النساء (9) مقارئ.

وقالت رئاسة الحرمين إن المقرأة تهدف لتعليم كتاب الله لكل راغب في أي زمان ومكان باستخدام التقنية الحديثة, وتيسير تعليم كتاب الله على مستوى العالم, وإجادة الترتيل وتعليم الحجاج والمعتمرين القراءة الصحيحة للقرآن الكريم وإقراء حملة القرآن الكريم ومنحهم الشهادات والإجازات من المقرئين المجازين وتطبيق أفضل أساليب تعليم كتاب الله تعالى على يد ذوي الخبرة من المتخصصين لمختلف شرائح المسلمين