ضبط شخصين حجبا سلع غذائية عن الأسواق لرفع أسعارها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "غير مرخص" بدائرة قسم شرطة سرس الليان، لحجبه عن التداول (3,600 طن سلع غذائية "دقيق فاخر - مكرونة") مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها.

كما ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "غير مرخص" بدائرة قسم شرطة المنتزة ثالث، لحجبه عن التداول كمية قدرها (2 طن سلع غذائية "أرز أبيض – سكر حر") مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها.

يأتي ذلك انفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.