شرطة البيئة والمسطحات تضبط 90 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية. أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال حماية الثروة السمكية، عن ضبط 90 قضية متنوعة بنطاق المنطقة المركزية. Advertisements وفي مجال حماية البيئة، نجحت الحملات في ضبط 42 سيارة بنطاق محافظة القليوبية لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (انبعاث أدخنة كثيفة). يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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