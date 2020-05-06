ضبط عنصر إجرامي لقيامه بغسـل 123 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي بالإتجار في المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
ألقت الأجهزة الأمنية ، من ضبط عنصر إجرامى قام بغسـل 123 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد العناصر الإجرامية، مقيم بنطاق دائرة مركز شرطة المنيا) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه ، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات (محاجر إستخراج وإنتاج الطوب، الحفارات، اللوادر، الأوناش، ماكينات الديزل متنوعة الأحجام، مناشير)، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة ، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (123 مليون جنيه) تقريباً.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
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