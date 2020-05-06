تصديا لـ"كورونا".. ضبط مالك محل بحوزته 1500 "كمامة وجوانتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: ضبطت الأجهزة الأمنية، مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بمحافظة الشرقية، لحجبه عن التداول (1500 قطعة "كمامة – جوانتي طبي" – 250 عبوة "كحول") مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها. يأتي ذلك اتساقاً مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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