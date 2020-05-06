تعزيزاً لـ"سيادة القانون".. الداخلية تتصدى لمحاولات استغلال فترات الحظر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل والتصدي لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات. ووجهت أجهزة الوزارة، حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات. Advertisements أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة. يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدي بحسم لحالات الاستيلاء والتعدي والبناء على أراضي أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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