تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ "أحداث عنف طلعت حرب" لـ3 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أجلت الدائرة الثانية إرهاب، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الأربعاء، إعادة إجراءات محاكمة متهم لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالتظاهر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث طلعت حرب"، لجلسة 3 يونيو.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية ارتكاب جرائم التظاهر دون تصريح، التجمهر، قطع الطريق، تعطيل المواصلات العامة والخاصة، وحيازة ألعاب نارية، والتعدي على قوات الشرطة، وحيازة شماريخ.

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