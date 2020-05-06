ضبط شخصين بحوزتهما 62 طربة حشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية (شخصين) تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش، حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، بحوزتهما ( 62 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6,200 كيلو جرام - مبلغ مالي– 2 هاتف محمول) .

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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