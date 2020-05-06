بقيمة 800 ألف جنيه.. شرطة التموين تضبط 15 قضية تلاعب في المواد البترولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، حملات تموينية مُكبرة لضبط جرائم الغش التجاري. نجحت الحملات، في مجال التلاعب في المواد البترولية بنطاق محافظتي القاهرة القليوبية، في ضبط 15 قضية " 1233 أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم، و98 ألف و895 لتر بنزين 92 – 80) قدرت قيمتها بمبلغ 809 ألف و272 جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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