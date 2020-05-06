رئيس "الخدمات الزراعية": حصاد 50% من القمح.. ومستمرون حتى يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
كشف الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، أن لجان التنسيق التابعة لمديريات الزراعة تجوب محافظات الجمهورية؛ لاستكمال حصاد القمح.
وقال الشناوي، في تصريح خاص أدلى به إلى "الخليج 365"، إنه تم حصاد 50% من محصول القمح، مضيفًا أن عمليات الجمع والحصاد وتسليمه ممتدة حتى مطلع يونيو.
وأضاف رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية أن قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية يقوم بالتنسيق والتعاون مع مديريات الزراعية ووزارة التموين والبنك الزراعي؛ لتسهيل عمليات التسليم ورصد شكاوى المزارعين.
وتابع الشناوي: اللجان التنسيقية منتشرة في أماكن التجمع القريبة من المزراعين، مؤكدًا التسليم والحصول على المستحقات خلال 48 ساعة كحد أقصى.
وأشار رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية إلى أن المساحة المنزرعة تبلغ 3.5 مليون فدان، متوقعًا طرح 9.2 مليون طن.
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