وزير الإسكان يتفقد سير العمل بمركز خدمة المواطنين بالقاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مدينة القاهرة الجديدة، في زيارة مفاجئة، يرافقه اللواء محمد عصام، مساعد الوزير.

وبدأ وزير الإسكان جولته التفقدية بمركز خدمة المواطنين بالتجمع الخامس والتأكد من تطبيق إجراءات الاحترازية لضمان سلامة العاملين والعملاء وحمايتهم من فيروس كورونا، والتأكد من سير العمل بشكل طبيعي.

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واستمع وزير الإسكان، لمطالب بعض المواطنين المترددين على المبنى الإداري لجهاز التجمع الثالث، مشددًا على ضرورة تسهيل الإجراءات على المواطنين، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والاحتياطات اللازمة لضمان سلامة الجميع، حيث أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، انتظام العمل بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالمدينة، والتزام العاملين والعملاء بالإجراءات الوقائية والاحترازية (ارتداء الكمامات، والالتزام بمسافات التباعد) التي تضمن سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وتفقد الوزير، الأعمال الجارى تنفيذها بمحور "العبور" الرابط بين التسعين الجنوبي وطريق العين السخنة القديم، والذى يُعد من أهم المحاور بالمدينة، حيث يخدم المنطقة الصناعية (تضم أكثر من 1400 مصنع)، والعديد من المناطق السكنية، والتى تضم أكثر من 40 ألف وحدة سكنية، بمشروعات الإسكان المختلفة (دار مصر - سكن مصر - JANNA)، بالإضافة إلى مناطق إسكان الجمعيات.

وتفقد الجزار، أعمال تطوير الطرق والأرصفة بالمنطقة الصناعية، مشددًا على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بمختلف المشروعات بالمدينة.