الأسبوع الدارسي مدته يومان.. وزير التعليم يكشف مقترحات بدء العام الجديد في ظل "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك عددًا من المقترحات التي تتم دراستها خلال العام الدراسي الجديد في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، أبرزها أن يكون الأسبوع الدراسي على سبيل المثال لمدة يومين فقط، مقابل أن يمتد حتى الساعة الخامسة مساءً، والاستعانة بالتعليم أون لاين خلال باقي أيام الأسبوع.

وقال شوقي، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة الموازنة العامة الجديدة، اليوم الأربعاء: "هذا النظام سيكون تطبيقه صعبًا على المرحلة الابتدائية؛ خصوصًا أن هذه السن تحتاج إلى تواصل مباشر بين الطالب والمُدرس، في حين أن تطبيقه على المرحلة الإعدادية سهل"، مشيرًا إلى أنه قبل تطبيقه سيتم تسليم جهاز للطلبة به كل المنهج وكذلك آلية التواصل الإلكتروني مع المُعلم، وشرح المواد مصحوبًا بالفيديو".

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن هذا الجهاز سيتم تسليمه فقط بداية من مرحلة رابعة ابتدائي، وبالتالي سيتم توفير تكاليف الطباعة، "فقبل هذه السن يجب أن يتم التعلم بالورقة والقلم؛ سواء على مستوى الكتابة أو الحساب، وهذا أمر مهم من الناحية التعليمية.. من كي جي لثالثة ابتدائي مش هيكون فيه تكنولوجيا ولازم الطلاب يحسبوا ويكتبوا بأيديهم لأسباب تعليمية".

وأوضح شوقي أن هذا العام سيشهد آخر تطبيق لمنظومة التعليم القديم، فنظام التعليم الإلكتروني سيقضي على الكتب الخارجية والدروس الخصوصية؛ لذلك ففيروس كورونا ربما يكون منحة".