أخبار مصر | وصول رحلة استثنائية للقاهرة من العالقين في الكويت

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وصول رحلة استثنائية للقاهرة من العالقين في الكويت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، رحلة استثنائية، على متنها 190 مصريا من العالقين في الكويت، بعد تيسير حركة الخطوط الكويتية لعودة المصريين العالقين هناك، ومن منتظر وصول رحلتين خلال الساعات القادمة.

وأعلنت مصادر بمطار القاهرة، تخصيص حجر صحي لعزل القادمين من الكويت لمدة 14 يومًا، حيث قام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بإجراءات اختبارات فيروس كورنا فور وصولهم وذلك في إطار خطة إجراءات وزارة الصحة مع جميع العالقين بالخارج، لضمان عدم إصابتهم من فيروس كورونا المستجد.

ووصلت رحلة الخطوط الكويتية المطار قادمة من الكويت وعلى متنها 190 مصريا كانوا عالقين هناك وتم إنهاء إجراءات وصولهم.

كانت وزارة الطيران المدني، قد أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

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ووصل مطار القاهرة الدولي، أمس، أولى رحلات الجسر الجوي لعودة المصريين العالقين بالكويت، والذي يستمر بمعدل رحلتين يوميًا، لنقل نحو خمسة آلاف مصري.

وكان على متن الطائرة 298 ‪مصريا من العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتم إنهاء إجراءات وصولهم، لقضاء فترة الحجر الصحي لمدة 14 يوما، تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

كما أنهت الحكومة، إجراءات وصولهم وتجهيزهم لقضاء فترة الحجر الصحي، في بعض المدن الجامعية والتي تستمر 14 يومًا للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس "كوفيد 19"، وذلك وفقًا لإجراءات وزارة الصحة المصرية لضمان عدم تفشى الفيروس والسيطرة عليه.

وأكد أسامة هيكل وزير الإعلام، خلال مؤتمر صحفي، أن الأولية تكون لعودة العالقين للحالات الإنسانية والزائرين المتأخرين، بعد ذلك يتم عودة من انتهت فترة عملهم وإقامتهم فى الدول، ثم أصحاب تأشيرة الخروج النهائي والسياحة والزيارة من الدول الأخرى.