أخبار مصر | جنازة الشيخ محمد الطبلاوي بالبساتين (صور)

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر جنازة الشيخ محمد الطبلاوي بالبساتين (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شُيعت اليوم الأربعاء، جنازة الشيخ محمد الطبلاوي، نقيب قراء القرآن الكريم، من منزله خلف نادي الترسانة بالمهندسين، وتم دفنه في مدافن الأسرة بالبساتين.

حضر العزاء الشيخ محمود التهامي نقيب المنشدين، والشيخ طه الإسكندراني نجل المبتهل الكببر إبراهيم الإسكندراني، وعدد كبير من قراء مصر.

في نفس السياق، أعلنت وزارة الأوقاف، عن تقديم تلاوة قرآنية مباركة بصوت الشيخ الطبلاوي، عبر موقعها الرسمي على اليوتيوب، وكذلك من خلال صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك".

وقالت في بيان صحفي: إن الطبلاوي صوته عذب شجي طالما احتل مكانة في قلوب وعقول محبيه وكان مقصدًا لجميع المسلمين.. غفر الله له وأسكنه فسيح جناته وجعل القرآن شفيعًا له يوم القيامة.

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وزير الأوقاف ينعى الشيخ الطبلاوي

ونعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بخالص الحزن والأسى الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب القراء (رحمه الله)، ويتوجه لأسرته وأهله ومحبيه بخالص العزاء.

وقال الوزير: فقدنا قامة شامخة من أعلام القراء في العصر الحاضر، صاحب أداء مميز في التلاوة أحبه أهل القرآن وارتضوه نقيبا لهم، رحمه الله (عز وجل) رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، وألهم آله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وأخلف مصر وأهل القرآن فيه خيرًا.

وقرر وزير الأوقاف، إطلاق اسم المرحوم على أحد مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم تكريمًا لذكراه وتقديرا لما قدمه في عالم التلاوة.