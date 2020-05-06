أخبار مصر | كمامات للمقيمين بالمدن الجامعية بالأزهر من العائدين بالخارج

قدم الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، الشكر لكلية الإقتصاد المنزلي بطنطا لتصنيعها كمامات ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال الدكتور محمد أبوزيد الأمير نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، إن الكلية بفضل تعاون أعضاء هيئة التدريس والعاملين فيها قامت بإهداء الجامعة سبعة آلاف كمامة ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة والمشرف العام على المستشفيات أنه سيتم توزيع هذه الكمامات على المقيمين في المدينة الجامعية من العائدين من خارج البلاد ويقضون فترة الحجر الصحي بمدن الأزهر.

ونعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بخالص الحزن والأسى الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب القراء (رحمه الله)، ويتوجه لأسرته وأهله ومحبيه بخالص العزاء.

ووأكد الوزير: فقدنا قامة شامخة من أعلام القراء في العصر الحاضر، صاحب أداء مميز في التلاوة أحبه أهل القرآن وارتضوه نقيبا لهم، رحمه الله (عز وجل) رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، وألهم آله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وأخلف مصر وأهل القرآن فيه خيرًا.

وقرر وزير الأوقاف إطلاق اسم المرحوم على أحد مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم تكريمًا لذكراه وتقديرا لما قدمه في عالم التلاوة.

الإمام الأكبر ينعى الشيخ «الطبلاوي»: علامة بارزة في تاريخ الترتيل والتلاوة

بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، يحتسب الأزهر الشريف وإمامه الأكبر، عند الله، أحد أبرز أعلام تلاوة القرآن في مصر والعالم في العصر الحديث، الشيخ محمد محمود الطبلاوي، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 86 عامًا.

ويؤكد الإمام الأكبر أن الشيخ الطبلاوي -رحمه الله- سيظل يحتل مكانة كبيرة في قلوب وعقول المسلمين، وسيظل صوته العذب يقصده المسلمون للتدبر في آيات الذكر الحكيم، ويبقى الشيخ الطبلاوي علامة بارزة في تاريخ الترتيل والتلاوة في التاريخ الحديث.

وتقدم الأزهر بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد وكل محبيه وإلى عموم المسلمين حول العالم، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسُّلوان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.