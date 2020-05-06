أخبار مصر | اتحاد الأطباء العرب: نظافة الأيدي أبرز طرق الوقاية من كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر اتحاد الأطباء العرب: نظافة الأيدي أبرز طرق الوقاية من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور أسامة رسلان، الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، أن "غسل الأيدي" يعد أحد أبرز الإجراءات الأكثر فعالية للوقاية من العدوى، بما في ذلك فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، جاء ذلك بمناسبة احتفال منظمة الصحة العالمية باليوم العالمي لنظافة الأيدي الذي يوافق الخامس من مايو كل عام.

وقال في بيان اليوم الأربعاء: إن احتفال منظمة الصحة العالمية كل عام باليوم العالمي لنظافة الأيدي؛ يمثل أحد أهم الركائز الأساسية للحد من انتشار الفيروسات، ومنع العدوى، وتحقيق السلامة لجميع العاملين في الحقل الصحي.

وأكد أن حملة منظمة الصحة العالمية تكتسب أهمية كبيرة هذا العام؛ لتعزيز نظافة الأيدي وتسليط الضوء على الدور الذي تقوم به لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وشدد على ضرورة الاهتمام بنظافة الأيدي والنظافة الشخصية؛ لاسيما في ظل جائحة وباء كورونا في العالم، داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة رفع الوعي بأهمية "غسيل الأيدي"، حيث إنه عامل أساسي في مكافحة العدوى، ورفع كفاءة مقاومة العدوى في المستشفيات والمجتمع.

16 وفاة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 98 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1730 حالة حتى الأمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2224 حالة، من ضمنهم الـ 1730 متعافيًا.

وأشار إلى تسجيل 388 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فضلًا عن وفاة 16 حالة جديدة.

7201 إصابة بالفيروس

وقال متحدث الصحة: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 7201 حالة من ضمنهم 1730 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و452 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.