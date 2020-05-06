أخبار مصر | مكافحة الإدمان: خلو 13 عملا دراميا من مشاهد التعاطي خلال رمضان

أشاد المرصد الإعلامى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، بالأعمال الدرامية خلال شهر رمضان والتى جاءت خالية من مشاهد تعاطى المواد المخدرة بواقع 13 مسلسل وهي "الإختيار، وفالنتينو، ورجالة البيت، ولعبة النسيان، وليالينا، وسكر زيادة، وعمرو ودياب، واللعبة، وفرصة تانية، وولاد إمبابة"، بينما تميز مسلسلات حب عمري، وونسنى، وقمر آخر الدنيا باعتبارهم خاليين من كل من مشاهد التدخين وتعاطى المواد المخدرة.

وأوضحت بيانات تحليل مشاهد التدخين والمخدرات التى قام بها المرصد الإعلامى للصندوق، أن الأعمال الدرامية خلال أول 10 أيام من رمضان 2020 وما تتضمنها من مشاهد التدخين وتعاطى المخدرات لم تروج لثقافه تعاطى المخدرات التى تدعم إنتشار المفاهيم المغلوطة، مثل إرتباط المخدرات بنسيان الهموم والتغلب على المشكلات وغيرها من المفاهيم الخاطئة، وكذلك خلو الدراما حتى الآن من المشاهد التعليمية لطرق تعاطى المواد المخدرة.

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وكشف المرصد الإعلامي للصندوق فى نتائجه خلال أول 10 أيام من شهر رمضان وجود 344 مشهد تدخين وتعاطى مخدرات فى الأعمال الدرامية بإجمالي ما يقرب من 7 ساعات، منها 260 مشهد تدخين بإجمالي 6 ساعات وبينما بلغت مشاهد تعاطى 84 مشهد بإجمالي 3 ساعات وذلك بواقع 24 مسلسل خلال العام الحالي ويمثل ذلك بنسبة 3.6% من إجمالي المساحة الزمنية التي شغلتها مشاهد التدخين بينما بلغت المساحة الزمنية للتعاطي 1.6% وتشير البيانات الأولية إلى خلو الأعمال حتى الآن من مشاهد تدخين وتعاطى الأطفال وكذلك عدم ظهور مشاهد تروج لمنتجات التبغ بصورة مباشرة.

وأوضحت بيانات المرصد الإعلامي عدد من المشاهد الإيجابية في تناول القضية ومنها مسلسلي خيانة عهد للفنانة يسرا، والبرنس للفنان محمد رمضان، وذلك بسبب عرض شخصية المتعاطي بدون مشاهد تعليمية وتوجيه المتعاطي للمراكز العلاجية، إلا أن المرصد أبدي قلق بالغ في ذات الوقت من بعض الأعمال الدرامية الأعلى إحتواء على مشاهد تدخين وتعاطى الكحوليات، مثل مسلسل "100 وش"، حيث تضمن ما يقرب من 3 ساعات ونصف مشاهد كحوليات وتدخين.

وجدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق كان قد أعلن عن اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وتجميد جميع الأنشطة الميدانية لمتطوعي الصندوق والبالغ عددهم "29 ألف " متطوع علي مستوي الجمهورية واستبدالها بأنشطة توعوية علي وسائل التواصل الاجتماعي والروابط الإلكترونية للمتطوعين، كذلك اتباع كافة التوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء في هذا الشأن‪.