أخبار مصر | كيفية الاعتناء بصحة الفم والأسنان خلال شهر رمضان (فيديو)

تقدم بوابة الخليج 365 الالكترونية، نصائح يومية للمواطنين للمساعدة على الصيام خلال شهر رمضان المبارك خاصة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا في البلاد، وجاءت النصائح تحت عنوان "صومًا مقبولًا ومناعة قوية".

ونصيحة اليوم هي: كيفية الاعتناء بصحة الفم والأسنان خلال صيام شهر رمضان، والتى تتمثل في الأتي:

1- ترك التدخين.

2- عدم تناول الأدوية التى تسبب تصبغ الأسنان.

3- استعمال الخيط الطبى.

4- شرب كميات كافية من الماء.

5- تقليل تناول الحلويات والاستعاضة عنها بالفواكه.

6- مضغ العلكة الخالية من السكر بعد تناول الطعام.

7- تنظيف الأسنان بطريقة صحيحة مرة بعد الفطور وقبل النوم وبعد السحور.

8- الابتعاد عن المشروبات المصبوغة مثل الكاركاديه والتمر الهندى.

9- استعمال مطهرات الفم.

10- استعمال السواك لتواجد الفلوريدا فيه بشكل طبيعي.

11- تقليل المشروبات الغازية والحمضية.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 98 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1730 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2224 حالة، من ضمنهم الـ 1730 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 388 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 7201 حالة من ضمنهم 1730 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و452 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.