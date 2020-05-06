أخبار مصر | في وداع الشيخ.. "الأوقاف" تذيع تلاوات قرآنية للطبلاوي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر في وداع الشيخ.. "الأوقاف" تذيع تلاوات قرآنية للطبلاوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم، تقديم تلاوة قرآنية مباركة بصوت الشيخ محمد محمود الطبلاوي عبر موقعها الرسمي.

وأضافت: الطبلاوي صوته عذب شجي طالما احتل مكانة في قلوب وعقول محبيه وكان مقصدًا لجميع المسلمين، وذلك عبر قناتها على اليوتيوب وكذلك من خلال صفحتها الرسمية على فيسبوك، غفر الله له وأسكنه فسيح جناته وجعل القرآن شفيعًا له يوم القيامة.

وزير الأوقاف ينعى الطبلاوي.. ويؤكد: "فقدنا قامة من أعلام القراء"

ونعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مساء أمس، بخالص الحزن والأسى الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب القراء (رحمه الله)، ويتوجه لأسرته وأهله ومحبيه بخالص العزاء.