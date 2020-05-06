أخبار مصر | خبر سار.. صرف الدفعة الثالثة من إعانات الطوارئ للعاملين بالسياحة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر خبر سار.. صرف الدفعة الثالثة من إعانات الطوارئ للعاملين بالسياحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة يقوم حاليا بصرف الدفعة الثالثة من إعانات الطوارئ للعاملين في قطاع السياحة، وتصل إلى 24 مليونا و192 ألفًا و572 جنيها، لنحو 23 ألفا و489 عاملًا يعملون في 110 منشآت متضررة جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسي للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت فى التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف مرتبات العمالة المنتظمة بقطاع السياحة المتضررة من (كوفيد-19).

وأضاف الوزير فى بيان صحفى، اليوم، أنه بذلك يصل إجمالي صرف الدفعات الأولى والثانية والثالثة من إعانات السياحة خلال أسبوعين إلى 89 مليونا و172ألفا و465 جنيها، لنحو 79 ألفا و771 عاملا يعملون في 385 منشأة سياحية.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن إجمالي أعداد المتقدمين بقطاع السياحة للصندوق لصرف الإعانات المتضررين من وباء كورونا وصل حتى الآن إلى 3800 منشاة، وبعد صرف الدفعات الثالثة يتبقى 3415 منشأة سياحية جار استكمال بياناتها تمهيدا للصرف.

وأكد سعفان أنه تم وضع قواعد خاصة لقطاع السياحة بالاتفاق بين وزارات القوى العاملة والسياحة والتخطيط والتنمية والاقتصادية خلال اجتماعهم الأخير لإعانة ذلك القطاع، وفقًا لها يتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق والذى بدوره يقوم بمراجعتها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى أثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.

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تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، عددا من التقارير المهمة والعاجلة من مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا معهم أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج، تلقى الوزير عدة تقارير، حيث أشار الملحق العمالي ببغداد- العراق أحمد سعيد أبو عمر ، إلي أنه تقرر تسيير رحلة استثنائية من مصر للطيران اليوم الثلاثاء لعودة ١٥٠ مواطنا مصريا من العالقين بالعراق الساعة الرابعة عصرا بتوقيت بغداد.

كما تلقي تقريرا مكتب التمثيل العمالي بعمان، حيث أشار المستشار العمالي طلعت السيد ، إلى أن وزارة العمل الأردنية قررت تمديد فترة تقديم الطلبات للعمالة غير الأردنية الراغبة بمغادرة البلاد (مغادرة نهائية)عبر منصة Hemayeh.jo، لغاية يوم السبت المقبل الموافق 9 مايو الجاري

وأكدت أن هذا التمديد مرتبط بقرار الحكومة الذي أعلن عنه بفتح معظم القطاعات الاقتصادية بشرط أن لا تقل نسبة العمالة الأردنية فيها عن 75%، وبحد أعلى ما نسبة 25% للعمالة غير الأردنية وبصرف النظر عن الجنسية، وهذا بدوره سيحد من فرص العمل أمام العمالة غير الأردنية.

وشددت الوزارة علي أنه سيتم إعفاء العمالة غير الأردنية المسجلين لغايات السفر - في حال سفرهم - من غرامات الإقامة أو إي مبالغ تترتب عليهم كـرسوم تصاريح العمل وأي رسوم أخرى، كما تستطيع العمالة الوافدة الراغبة بالمغادرة سحب مستحقاتها من الضمان الاجتماعي واصطحاب أسرهم (الوالدين، والأبناء، والزوج/الزوجة) وهم مشمولين بقرار الإعفاءات المالية.

وفي تقرير من مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية ، لفت وليد عبد الرازق احمد المستشار العمالي إلي أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكدت أنه لا يتم لجوء صاحب العمل إلى إنهاء عقد العمل بسبب الظروف والحالات التي تأتي ضمن وصف "القوة القاهرة" إلا بعد تحقق ثلاثة شروط أساسية، كما أنه لا يُلجأ إلى إنهاء عقد العمل من قبل العامل بسبب "القوة القاهرة" إلا بعد تحقق شرطين أساسيين، وذلك في وفقا للمذكرة التفسيرية للمادة رقم (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل في شأن تنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، والفقرة (1/63) من المخالفات والعقوبات.