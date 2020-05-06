أخبار مصر | جامعة الأزهر تكرم أطباء قافلة تشاد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر جامعة الأزهر تكرم أطباء قافلة تشاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب الذين شاركوا في القافلة الطبية لدولة تشاد وقاموا بإجراء الكشف الطبي على ٢٦ ألف مواطن تشادي.

وقال المحرصاوي إن التكريم سيشمل جميع الأطباء الذين قدموا خدمات جليلة للمجتمع داخليا وخارجيا وسيتم تكريم أساتذة الطب ممن شاركوا في مواجهة فيروس كورونا بمستشفيات وزارة الصحة خلال الأيام الماضية مؤكدا أن هذا تكريم معنوي وأن الجزاء الأكبر سيكون عند الله عزوجل.

وأوضح الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي والمشرف العام على المستشفيات أن أساتذة الطب يؤدون خدمات غير مسبوقة خلال هذه الأيام ويضحون بأرواحهم لخدمة كافة أبناء المجتمع المصري، مشيرا إلى أن التكريم شمل أبناء المغفور له - بإذن الله- الدكتور مصطفى هنداوي الذي توفي منذ أيام تقديرا لجهوده وخدماته الطبية التي قدمها للمجتمع وكذا مشاركته في قافلة تشاد.

يذكر أن التكريم تم بحضور الدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد أبوزيد الأمير نائب رئيس الجامعة للوجه البحري والدكتور حسين أبوالغيط عميد كلية الطب والدكتورة نيرة مفتاح عميدة طب البنات

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ووافق الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف على نشر أرقام جلوس طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية لأول مرة على الإنترنت من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، وسيتم دخول الطلاب على الموقع بالرقم القومي، وحسب توصيات تتم إتاحة الفرصة للطالب بطبع رقم جلوسه بكامل بياناته.

كما وجه فضيلته بكتابة مواد رسوب الطالب المعيد على رقم الجلوس؛ لتطابق نفس المواد المطبوعة على كشوف المناداة وبطاقات التعارف المرسلة للجان الشهادة الثانوية الأزهرية من الإدارة المركزية للامتحانات كما هي أيضًا نفسها في كناشات الأعوام السابقة.