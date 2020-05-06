مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": قرار من القضاء الإداري بشأن برنامج رامز.. ومفاجآت في مقتل شاب بالعياط

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": قرار من القضاء الإداري بشأن برنامج رامز.. ومفاجآت في مقتل شاب بالعياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث أبرز تلك الأخبار:

أجلت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 8615 لسنة 2013 قسم شرطة الازبكية ورقم 4163 لسنة 2013 كلي شمال القاهرة والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الفتح".. للدور الأول من يوليو.

قضت الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري، برفض دعوى المحامي فهمي بهجت، لوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن منع بيع ترددات شركة "MBC"، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها، وقف بث برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان رامز جلال، على ترددات النايل سات.

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، عن تفاصيل جديدة في واقعة مقتل شاب، ويدعى "رجب" على أيدي احد جيرانه في قرية الجملة بمنطقة العياط.

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وأوضحت التحقيقات، أن الخلافات بين الطرفين تعود لعام مضى، عندما كان شقيق القتيل قد خطب فتاة ثم انفصلا، وفي يوم الواقعة ذهب المجني عليه وشقيقه إلى نفس الشارع الذي تقطن فيه أسرة خطيبته السابقة، لكي يتناولا الإفطار مع أحد أقاربهما الذي يقطن في نفس الشارع الذي تقطن به خطيبته السابقة، وفور رؤيته لأهلها، حدثت مشاجرة، وتدخل كل من الطرفين من العائلتين لمناصرة طرفه، الامر الذي دفع المجني علية التوجة لمساعدة شقيقه، ولكنه تلقي طعنه نافذة بالصدر وسط أحداث المشاجرة، فسقط قتيلا.

عاتبه على خبطه بالتوكتوك..هذا كان حال العامل ويدعى "وليد" بعدما خبطه سائق التوكتوك وذلك لسرعته العالية، بمنطقة العمرانية، فسدد له ٣ طعنات، وقرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس السائق ١٥ يوم على ذمة التحقيقات.

كيلو وربع هيرورين ومشغولات ذهبية".. أسقطت أجهزة الأمن عاطل وسيدة بمنطقة الهرم، غرب الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 12 شخصا وبحوزتهم كميات من المواد والأقراص المخدرة بقصد الاتجار بها.

ووجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عدة حملات لضبط العناصر الإجرامية المتخصصة فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة ببعض المحافظات، أسفرت عن تحقيق النتائج التالية، تم ضبط شخصين (عاطل وسيدة) تخصصا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، متخذين من دائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وتم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما (عدد 5 قوالب لمخدر الهيروين وزنت 1.250 كيلو جرام – 15 قطعة مشغولات ذهبية – 6 طلقات خرطوش – مبلغ مالى – عدد 4 هاتف محمول – ميزان).