مصر | إنهاء نزاع بين وزارتي المالية والاستثمار على 800 مليون جنيه

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إنهاء نزاع بين وزارتي المالية والاستثمار على 800 مليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى عدم جدوى إبداء الرأي في النزاع القائم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزارة المالية، على 805 ملايين و812 ألف جنيه، والتي طالبت بها الهيئة وزارة المالية لخصمها منها دون وجه حق.

وحاصل الوقائع – حسب ما أوضحت الأوراق – أنّ وزارة المالية خصمت نسبة معينة لصالح الموازنة العامة للدولة للسنوات المالية من عام 2012 حتى 2018 مباشرة من حسابات الهيئة لدى البنك المركزي، بإجمالي المبلغ السالف ذكره، رغم أنّ الهيئة ليست لديها صناديق أو حسابات خاصة، فضلا عن سداد الهيئة مبالغ مالية إلي وزارة المالية من الفائض المالي الذي حققته الهيئة خلال تلك الأعوام لدعم الموازنة العامة للدولة، رغم أنّها تُعد من الهيئات التي أجاز لها قانون إنشائها واللائحة المالية الخاصة بها ترحيل الفائض الذي تحققه من سنة إلى أخرى.

وتابعت الفتوى، أنّ العمل بقوانين ربط الموازنة العامة للدولة والتي تضمنت النص على أيلولة نسبة مُعينة من إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة للدولة، تنتهى بنهاية السنة المالية الصادر بشأن كل منها.

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وأشارت الفتوى، إلى أنّه عقب انتهاء العمل بقوانين ربط الموازنة، صدرت قوانين جديدة تتضمن ربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ولذلك فبانقضاء المجال الزمني للعمل بقوانين ربط الموازنة العامة للدولة سالفة الذكر وصدور قوانين ربط حساب ختامي الهيئة المذكورة عن السنوات المالية المُشار إليها، لا تكون هناك أية جدوى تُرجى من إبداء الرأي في الموضوع المعروض.

في سياق متصل، قضت الدائرة الثانية في حكمة القضاء الإداري، برفض دعوى المحامي فهمي بهجت، لوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن منع بيع ترددات شركة "MBC"، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها، وقف بث برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان رامز جلال، على ترددات النايل سات.

صدر الحكم برئاسة برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الغني محمد، د. فتحي هلال، رأفت محمد عبدالحميد، حامد محمود المورالي، أحمد ضاحي عمر، أحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.

وذكرت الدعوى، أن الفنان رامز جلال دأب على الظهور في شهر رمضان الكريم ببرنامج هزلي على قنوات mbc وهو يقوم على فكرة مقلب، ولكن هذا العام جاء رامز باسم "رامز مجنون رسمي" وهو يعبر عن العنف الحقيقي، كما أنه اخترع كرسي يجعل الجالس عليه مكبل لا يستطيع الحركة ويمارس معه أقسى أنواع العذاب ليحقق ما يتمنى من مشاهدات، كذلك يستخدم الثعابين والكهرباء والمياه وغيرهم من أساليب العذاب، كما أنه يطالب ضيوفه بمدحه بطريقة إجبارية دون وجه حق.