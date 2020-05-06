مصر | مجلس الدولة يعقد جلساته مع مراعاة التباعد الاجتماعي (صور)

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مجلس الدولة يعقد جلساته مع مراعاة التباعد الاجتماعي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انعقدت جلسات مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، مع تطبيق إجراءات التباعد الإجتماعي، وذلك أثناء جلسة الحكم في دعوي وقف برنامج رامز جلال، وظهر إلتزام الجميع بتعليمات رئيس مجلس الدولة ورئيس الوزراء، وتحديد مساحات محددة بين الحضور لمنع التقارب، وكذلك إرتداء "الكمامات"، تماشيا مع إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وحرص المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، على تطهير مقر المجلس وتعقيمه، حرصًا على سلامة العاملين بالمجلس من القضاة والإداريين والسكرتارية والأمن والمتقضين وغيرهم من الزائرين لمقر المجلس، ضمن جهود الدولة لمحاربة فيروس كورونا.

وعقم عدد من العاملين، منصات القضاء بقاعات المحاكم المختلفة، والتي يعتليها القضاة، لنظر القضايا المستعجلة، ويقف بجانبها المتقاضين، باستخدام مطهرات لتعقيم المكان، وللحفاظ على تطهير القاعات وأركان المجلس من الأمراض والأوبئة المنتشرة.

جاء ذلك حرصًا منهم في إطار اتباع تعليمات الدولة في الحفاظ على نظافة وتطهير المصالح والهيئات الحكومية، لمحاربة انتشار فيروس كورونا.

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