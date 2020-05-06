مصر | تأجيل محاكمة 37 متهما بتزوير مستندات للاستيلاء على أموال "رعاية أسر الشهداء"

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة 37 متهما بتزوير مستندات للاستيلاء على أموال "رعاية أسر الشهداء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة جامع، تاجيل محاكمة 37 متهمًا بتزوير محررات رسمية، وتقديمها للمجلس القومى لرعاية المصابين وأسر شهداء الثورة، لجلسة 28 مايو الجارى.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين هم "محمد.ح، فاطمة.أ، محمد.م، احمد.م، فريدة.ع، حسام.م، فوزي.ف، سيد.ح، محمد.خ، حسين.ح، محمد.ط، ابراهيم.ن، أبو القاسم.م، سامح.ع، محمد.س، مجدي.ح، سامح.ح، مليك.ط، محمد.ي، نوال.أ، شهد.ح، محمد.ح، نبوي.أ، نجوي.ر، سميحة.س، احمد.ح، عبد الرحمن.أ، حسام.ح، ابراهيم.ع، مسعد.ط، رفعت.م، عمرو.ح، جابر.س، محمود.م، احمد.أ، كريم.ص، هويدا.خ".

وأوضح أمر الإحالة، قيام المتهمين بالاشتراك مع آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب في محررات رسمية، وهى التقارير الطبية المنسوبة لعدة مستشفيات حكومية بطريق الاصطناع والتعديل والإضافة، بأن اتفقوا مع المجهول علي تزويرها وساعدوه بالبيانات اللازمة فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وأضاف القرار قيام المتهمين باستعمال المحررات المزورة بأن قدموها للمجلس القومى لرعاية المصابين، وأسر شهداء الثورة للاحتجاج بصحتها مع علمهم بتزويرها، بالإضافة لقيام المتهمين بالاستيلاء علي المبالغ النقدية المبينة بالأوراق والمملوكة للمجلس القومى لرعاية المصابين وأسر شهداء الثورة، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية بأن قدموا المحررات المزورة للاحتجاج بصحتها.

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وقررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس برئاسة المستشار مجدي حسين، تأجيل محاكمة أعضاء مجلس إدارة شركة "دير أند ديل"، بتهمة اختلاس أموال من جهة عملهم، لجلسة 3 يونيو المقبل.

وتبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم كل من "ع.ه"، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة دير أند ديل، و"م.ا"، عضو مجلس إدارة شركة دير أند ديل، و"ل.م " أجنبى الجنسية"، مدير تنفيذي لشركة دير أند ديل.

وكشف قرار الإحالة أن المتهم الأول من العاملين بإحدى الشركات المساهمة، اختلس مبالغ وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس مبلغا وقدره 3 ملايين و20 ألف جنيه، والمملوكين لجهة عمله، والمسلمة إليه بسبب وظيفته، لإيداعهم بحساب الشركة فاحتسبها لنفسه بنية تملكه.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين جميعا اختلسوا أموالًا وجدت بحيازتهم بسبب وظيفتهم، كونهم المخول لهم التعامل علي حسابات الشركة البنكية مدعين أنها مرتبات العاملين بالشركة، بأن اختلسوا مبلغا وقدره مليون و265 ألف و875 جنيهًا، والمملوكة لجهة عملهم والمسلمة إليهم بصفتهم الوظيفيه فاحتبسوها لأنفسهم بنية تملكهم.

وأوضح قرار الإحالة أن المتهمان الأول والثالثة اختلسا أموالًا وجدت في حيازتهما، بسبب وظيفتهما كونهم المخول لهما التعامل علي حسابات الشركة البنكية، مدعيين أنها لتمويل خزينة الشركة، بأن اختلسا مبلغا وقدره مليون و760 ألف و937 جنيهًا، والمملوكة لجهة عملهما والمسلمة إليهما بصفتهم الوظيفية فاحتبساها لنفسهما بنية تملكهم.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال "أ.ط"، محام وكيل شركة "لينك أون لاين"، والذى أكد أنه تحرر عقد اتفاق بين كلا من شركة "لينك أون لاين" شركة مساهمة مصرية، والمتهمين لتأسيس شركة " دير أند ديل " للتسويق الإلكتروني شركة مساهمة مصرية، ممثلة في المتهمين الثلاثة إلا أن المتهم الأول قام باختلاس مبلغ مالي قدره 3 ملايين و20 ألف جنيه، بصفته العضو المنتدب بأن تسلمهم لإيداعهم بحساب الشركة إلا أنه اختلسهم لنفسه دون وجه حق، فضلا عن قيام المتهمين الثلاثة باختلاس مبلغ مالي وقدره مليون و265 ألف و265 ألف و875 جنيهًا، بإدعاء أنها مرتبات العاملين دون وجود ما يثبت وجود هولاء العاملين، أو قيامهم بأعمال، وقيام المتهمان الأول والثالثة بإصدار شيكات بنكية من حساب الشركة تقدر بملغ مالي قدره مليون و750 ألف و930 جنيهًا اختلسا مبلغها.