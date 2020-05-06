مصر | حبس 4 سيدات وعاطل بالدقي لاستغلالهم الأطفال في التسول

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حبس 4 سيدات وعاطل بالدقي لاستغلالهم الأطفال في التسول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استغلوهم في أعمال التسول.. ٤ سيدات وعاطل، قاموا باستغلال أطفال يتراوح أعمارهم مابين ال ٥ وال ١٠ سنوات، وذلك لتحقيق أرباح كبيرة، فسقطوا في قبضة رجال المباحث، وأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بحبسهم، ٤ أيام على ذمة التحقيقات وأمرت النيابة، بايداع الأطفال بدور رعاية، للاهتمام بهم ولاعادة تأهيلهم.

بداية الواقعة، عندما تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الإجتماعى من ضبط 5 أشخاص (4 سيدات لثلاثة منهن معلومات جنائية– عاطل) حال إستغلالهم لمجموعة من الأحداث فى أعمال التسول بالطريق العام بدائرة قسم الدقى بالجيزة، وبرفقتهم (تسعة أطفال) يتراوح أعمارهم (بين 5 إلى 10 سنوات "أولاد المتهمين المشار إليهم").

وبمواجهة المتهمين إعترفوا بنشاطهم الإجرامى فى إستغلال أولادهم وبعض الصبية فى أعمال التسول للإستفادة المادية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

سقوط تشكيل عصابي بحوزتهم 100 طربة حشيش في مطروح

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عناصر تشكيل عصابى بمطروح لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهم 100 طربة لمخدر الحشيش.

فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عناصر تشكيل عصابى مكون من أربعة أشخاص (" لدى ثلاثة منهم معلومات جنائية") تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهم على نطاق واسع متخذين من دائرة قسم شرطة الضبعة بمحافظة مطروح مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

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عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح تم ضبطهم حال إستقلالهم سيارتين بأحد الأكمنة المعدة لهم بطريق (مطروحالإسكندرية) بدائرة قسم شرطة الضبعة.. وبحوزتهم (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام- مبلغ مالى- 4 هاتف محمول) وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1،300،000) واحد مليون وثلاثمائة ألف جنيه تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط شخصين بحوزتهما قطع يشتبه في أثريتها بالفيوم

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخصين بمحافظة الفيوم وبحوزتهما بعض القطع يشتبه فى أثريتها بقصد الإتجار.

فقد أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة سياحة وآثار الفيوم بالإدارة العامة لشرطة السياحة والأثار، قيام (شخصان مقيمان بالفيوم) بحيازة بعض القطع الأثرية وأخرى مقلدة وترويجها بقصد الإتجار.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم، أسفرت عن ضبطهما بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، حال ترويجهما لعدد (20) قطعة "يشتبه فى أثريتها" بياناتها كالتالى، عدد (16) قطعة لعملة ذهبية عليها نقوش مضغوطة من الجانبين، وعدد (2) جعران عليها كتابات هيروغليفية الأول بأبعاد (7 سم × 5 سم) والثانى بأبعاد (5 سم × 3 سم)، وعدد (2) تمثال لرأس آدمى ذات قاعدتين مذهبتين كلاهما بإرتفاع 10 سم وبأبعاد (11 سم × 6 سم).

بعرض القطع المضبوطة على مفتشى آثار المنطقة أفادوا بأثريتها، وبمواجهة المتهمان إعترفا بحيازتهما للقطع المضبوطة بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.