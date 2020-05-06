مصر | "خلافات منذ عام".. مفاجآت جديدة في قتل شاب على يد أحد الجيران بالعياط

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "خلافات منذ عام".. مفاجآت جديدة في قتل شاب على يد أحد الجيران بالعياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضحت التحقيقات، أن الخلافات بين الطرفين تعود لعام مضى، عندما كان شقيق القتيل قد خطب فتاة ثم انفصلا، وفي يوم الواقعة ذهب المجني عليه وشقيقه إلى نفس الشارع الذي تقطن فيه أسرة خطيبته السابقة، لكي يتناولا الإفطار مع أحد أقاربهما الذي يقطن في نفس الشارع الذي تقطن به خطيبته السابقة، وفور رؤيته لأهلها، حدثت مشاجرة، وتدخل كل من الطرفين من العائلتين لمناصرة طرفه، الامر الذي دفع المجني علية التوجة لمساعدة شقيقه، ولكنه تلقي طعنه نافذة بالصدر وسط أحداث المشاجرة، فسقط قتيلا.
بداية الواقعة، تلقى رئيس مباحث قسم شرطة العياط قد تلقى إشارة من المستشفى تفيد باستقبال "رجب. ص. ع" في العقد الثاني من عمره، مصاب بطعنة نافذة ولقي مصرعه متأثرا بإصابته، ومقيم بقرية الجملة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين شقيق المجني عليه وأهل خطيبته السابقة وتدخل كلا الطرفين لمناصرة أقاربه إلى أن انتهى الأمر بسقوط المجني عليه غارقًا في دمائه، وتم ضبط طرفي المشاجرة، ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، كما تم فرض كردون أمني على القرية لمنع تجدد المشاجرة مرة أخرى.
"جريمة السحور".. استمرار حبس قاتل زوجته بأكتوبر
أقدم شاب على قتل زوجته داخل شقتهما بمنطقة ٦ أكتوبر، لنشوب خلافات كثيرة، ولشكه في سلوكها، فسدد لها عده طعنات متفرقة بجسدها، واستمعت النيابة العامة، لاعترافاته، فقرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبسه ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.
وقررت النيابة، في وقت سابق عرض المتهم على الطب النفسي لبيان سلامه قواه العقلية من عدمه، وكما أمرت النيابة، في وقت سابق بتشريح جثه الزوجة، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.
وأدلى الزوج باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة، بأكتوبر، حيث قال إنه متزوج منذ سنوات ولديهما طفلان، وأنه في الفترة الأخيرة كان يشك في سلوك زوجته، ويوم الجريمة، نشبت خلافات كبيرة بينه وبين زوجته، مما اضطر أحد أصدقائه ويقطن معهم بذات العقار للتدخل لحل تلك الخلافات، ويدافع عن الزوجة.
وكشفت اعترافات الزوج، عن أنه وقت تدخل صديقه لحل الخلافات، عاد الشك إلى قلبه وتأكد أن زوجته على علاقة غير شرعية، بسبب دفاعه عنها، فقرر التخلص من زوجته وقتلها، مما أصاب الصديق أيضا.