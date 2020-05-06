شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يفتتح أعمال تطوير وتجديد محطة رفع مياة عكرة بالقنطرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، أعمال تجديد وتطوير محطة رفع مياة عكرة بورسعيد بمدينة القنطرة محافظة الإسماعيلية، بحضور اللواء عبدالحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي لمنطقة القناة، واللواء أيمن خيري رئيس فرع الشركة ببورسعيد، والمهندس عماد البرشة مدير مديرية الإسكان.

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن الأعمال التي شهدتها المحطة وهي إعادة تأهيل عدد ٦ طلمبات تصرف ٤١٦٧م٣/س بضغط ٥.٦ بار لضمان استمرار تشغيلها لفترة زمنية أطول،

بالإضافة إلى تجهيز عدد ٢ طلمبة لتكون بديل جاهز إذا حدث أي عطل مفاجئ لضمان تشغيل المحطة بكامل طاقتها لتوفير احتياج بورسعيد من المياه خاصة بعد التوسع العمراني والزيادة السكانية لمحافظة بورسعيد، حيث أصبحت المحطة هي المصدر الأساسي للمياه لمحافظة بورسعيد، وقد تم عمل توسعات للمحطة والخطوط الناقله للمياه ليصل إنتاج المحطة إلى ٣٠٠٠٠٠ م٣/يومي.

وأوضح اللواء عادل الغضبان، أن محافظة بورسعيد قامت بتمويل مشروع الإحلال والتجديد بمبلغ خمسة مليون جنيه، وذلك لضمان استمرار تشغيل المحطة بالشكل الأمثل، بالإضافة إلى أعمال الصيانة للحفاظ على ما تم انجازة في هذا المشروع.