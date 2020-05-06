شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يستعرض جهود لجنة الاستغاثات الطبية خلال شهر أبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، تقريرًا يرصد جهود لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء، خلال شهر أبريل الماضي، في الاستجابة لاستغاثات ومطالب المواطنين الصحية، والتواصل المباشر معهم لاسيما في ظل الظروف والتداعيات الصحية التي تمر بها البلاد، في ضوء جهود مجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة، إلى أن شهر إبريل الماضي شهد الرصد والاستجابة لأكثر من 250 استغاثة بالصحف والمواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي ومكتب خدمة المواطنين، مؤكدًا أنه تم التواصل معها جميعًا، وتلقي التقارير الطبية الخاصة بها من المستشفيات الحكومية والجامعية والعسكرية، وعرضها على اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، لتحديد مدى احتياج تلك الحالات للتدخل السريع، حيث صدر بخصوصها 34 قرار علاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء، وذلك بخلاف قرارات العلاج الصادرة من المجالس الطبية المتخصصة.

وأوضح المصري أن حالات الاستغاثات تنوعت ما بين العمليات الجراحية، وزراعة النخاع، وجراحات العظام والعمود الفقري، والحالات الجلدية، والحروق، والأجهزة التعويضية، والأطراف الصناعية؛ وجراحات العيون وزراعة القرنية؛ والأمراض النادرة، وتوفير فصائل الدم والصفائح الدموية، كذلك تلبية احتياجات المواطنين من الأدوية غير المتوفرة والمساهمة في تكاليف الرعايات المركزة والحوادث وجلسات الجاما نايف لعلاج الاورام.

وعرض المستشار الطبي جانبًا من الحالات التي استجابت لها لجنة الاستغاثات الطبية مما تم نشره على صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية، وكذلك ما يرد إليها عن طريق الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني ودور رعايات الأيتام ودور رعايات المسنين وبوابة خدمة المواطنين برئاسة بمجلس الوزراء، وما يصل إليها مباشرة، وذلك بغرض تقديم الخدمات الطبية اللازمة والمساهمة في تكلفة العلاج على نفقة الدولة للحالات الأولى بالرعاية.

وتضمنت الحالات استغاثة على صفحات التواصل الاجتماعي من والدة الطفلة «آسيل ر.» –٧ شهور- محافظة الغربية، حيث أنها تعاني من عيوب خلقية متعددة بالقلب وتحتاج إلى جراحة قلب مفتوح، وعليه تم التواصل مع مدير مستشفى أطفال مصر، وعرض الاشعات والتقارير الطبية على اللجنة وتم حجز الطفلة وإجراء العملية الجراحية، تحت إشراف أ.د محمود زلط، رئيس لجنة القلب بأطفال مصر.

وكذلك استغاثة على صفحات التواصل الاجتماعي من والدة الطفلة «آية ع.»– 11 سنة، حيث تعدي والدها عليها حرقا بمادة كاوية وضربا بشفرات حادة نكاية في والدتها التي طلقها محدثًا بها إصابات متفرقة في وجهها وجسدها وتعريض حياتها للخطر، حيث أمر النائب العام بالتحقيق في الواقعة وضبط الأب واستجوابه وعرض الطفلة على مصلحة الطب الشرعي لإثبات ما بها من إصابات؛ ومن جانبها قامت لجنة الاستغاثات بالتنسيق مع ا.د مصطفي قدري (استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية) الذي تكفل بعلاج الطفلة مجانا بعيادته الخاصة وتوفير العلاج اللازم لها، وتم عمل أولى جلسات التجميل بالليزر، وجاري المتابعة لحين تحسن حالة الطفلة؛ كما قامت بالتنسيق مع فريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الاجتماعي لإجراء دراسة حالة للطفلة وأسرتها وتوجيه خدمات الوزارة التي يمكن أن تستفيد منها الأسرة؛ وتقديم الدعم النفسي والتعليمي والصحي للطفلة بالتنسيق مع فريق إدارة الحالة بمشروع حماية الطفل التابع لمنظمة يونيسيف مصر.

إلى جانب استغاثة من زوج المريضة «أمل ا.» 22 عام- الشرقية تعاني من ورم بالمخ وتم إجراء عمليتين جراحيتين وتحتاج إلى العلاج بجهاز جاما نايف بمعهد ناصر وعليه تم اصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بالعلاج على نفقة الدولة بعد استلام التقارير الطبية وعرضها على اللجنة الطبية العليا. واستغاثة على صفحات التواصل الاجتماعي من والد الطفل «سياف ا.» – 5 سنوات – القاهرة، حيث تعرض لحادث سيارة ونتج عنه كسر بالحوض ويحتاج إلى استكمال عملية جراحية بالعظام وعليه تم التواصل مع ا.د أحمد عطا، مدير مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر وعمل الإشاعات اللازمة للطفل وتحديد موعد لاستكمال الجراحة اللازمة.

وأضاف الدكتور حسام المصري أن الحالات تضمنت أيضًا استغاثة من نجل المريضة «سعدية ع.» ٦٥ عام- الجيزة- تعاني من قدم سكري وغرغرينا بالقدم وتحتاج إلى جراحة أوعية حيث تم التنسيق مع مدير مستشفى الهرم وتم تقييم الحالة وعمل قرار علاج على نفقة الدولة وحجز الحالة وإجراء الجراحة المطلوبة.

ونظرًا لظروف البلاد والقرار الخاص بغلق العيادات الخارجية بالمستشفيات؛ أشار الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أنه تم استقبال عدد من الحالات والتنسيق مع الاطباء المختصين للاستشارة الطبية وتقرير خطة العلاج اللازمة للمرضي عن طريق تقنيات التواصل عن بعد، وكان من ضمن هذه الحالات على سبيل المثال استغاثة من المواطنة «ريتال م.» – 33 عاما تعاني من سرطان بالثدي ومريضة MS وبحاجة إلى علاج؛ حيث تم التنسيق مع ا.د. تقوى الخطيب استاذ المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة الزقازيق، وارسال التقارير والفحوصات الطبية والتواصل مع المريضة ووضع خطة العلاج اللازمة.

وأضاف المستشار الطبي أن لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء تقوم بمتابعة ما ينشر من استغاثات من رواد مواقع التواصل الإجتماعي لطلب الحضانات والرعايات المركزة وأكياس الدم ومشتقاته، حيث تقوم اللجنة بالتواصل والتنسيق مع خدمة طوارئ وزارة الصحة «137» وبنوك الدم الإقليمية لتوفير ما يلزم في مثل هذه الحالات، وعليه تم صدور قرارات من رئيس مجلس الوزراء للمساهمة في الرعايات والحضانات والحوداث وتحمل نفقات علاج متوفين؛ كان من ضمنها استغاثة من زوجة الروائي (م. ج.) – 82 سنة اجري جراحة بالجهاز الهضمي ويحتاج إلى المساهمة في نفقات العلاج بمستشفي دار الشفاء، حيث تم التواصل واستلام التقارير والمستدات اللازمة وعرضها على اللجنة الطبية العليا وتم اصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بالمساهمة في نفقات العلاج.

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بالإضافة إلى استغاثة من نجل المواطنة ( أمينة ح. ش.) – 84 سنة تعاني من جلطة بالمخ وتحتاج إلى النقل لرعاية مركزة وعليه تم التنسيق مع ا.د ايمن صالح مديرمستشفيات الدمرداش واستقبال الحالة وحجزها برعاية المخ والاعصاب بالدمرداش، وصدور قرارعلاج على نفقة الدولة وخروج الحالة بعد استقرارها لتلقي العلاج بالمنزل.

وأكد الدكتور حسام المصري أن مجلس الوزراء استجاب لذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل بتركيب الاطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، استغاثة من زوج المواطنة «نادية ع. ع.» تعاني من بتر تحت الركبة نتيجة مرض السكري وتحتاج لتركيب طرف صناعي حيث تم استلام التقارير الطبية اللازمة وعرضها على اللجنة الطبية العليا وصدور قرارالعلاج على نفقة الدولة من رئاسة مجلس الوزراء.

وأوضح المستشار الطبي أنه في اطار التعاون مع هيئة الدواء المصرية لتوفير الأدوية اللازمة للمواطنين التي يتم رصدها عبر مواقع التواصل والمواقع الاخبارية المختلفة، فقد تم رصد استغاثة من أسرة طفلة عمرها سنتان تناولت زجاجة دواء قلب عن طريق الخطأ ومحجوزة بمركز السموم بالمستشفى الميري بالإسكندرية وفي حالة خطيرة وتحتاج إلى دواء Digibind بصورة عاجلة وغير متوفر بالمستشفي أو الصيدليات؛ وعليه تم التواصل والتنسيق مع هيئة الدواء المصرية التي أفادت بأن الدواء غير مرخص وغير متوفر داخل مصر، وعليه تم شحن الدواء من الخارج للطفلة إلا أن حالتها تحسنت بالفعل بدون الدواء؛ كما أفادت الهيئة بأنه تم التعاقد من خلال الشركة المصرية مع الشركة المنتجة بالخارج وتوفير مخزون استراتيجى للحالات الحرجة في المستقبل.

وأشار الدكتور حسام المصري إلى أنه في اطار ما اسفرت عنه نتائج اجتماع لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة الوزراء مع لجنة من كبار اساتذة زراعة النخاع بمصر في شهر نوفمبر لعام 2019 الخاص بدراسة ومناقشة التحديات التي تعوق حالات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي والعمل على إيجاد حلول سريعة لها لإنقاذ أكثر من 250 حالة سنويًا؛ تم استصدار عدد من القرارات من رئيس مجلس الوزراء لاستكمال نفقات العلاج الخاصة بالحالات العاجلة «لعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي».

ونوه المستشار الطبي إلى أن اللجنة رصدت عددًا من المنشورات الكاذبة على صفحات التواصل الاجتماعي التي تهدف إلى استغلال صور لاطفال مرضي، وجمع مبالغ مالية للمساعدة في اجراء عمليات جراحية وجار التعامل معها قانونيا؛ لافتاً إلى أن لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء تناشد جميع المواطنين بالتأكد أولاً من صحة مثل هذه المنشورات والإستغاثات؛ وارسال أي منشور يهدف إلى جمع اموال استغاثات طبية إلى الجهات الحكومية المختصة.