شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «عزل كفر الدوار»: جميع مسحات الطاقم الطبي الثاني بالمستشفى سلبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد خليفة، استشاري ورئيس قسم الكبد ومناظير الجهاز الهضمي، رئيس الفريق الطبى بمستشفى كفر الدوار العام المخصص للحجر الصحى، إن جميع نتائج مسحات التي تم أخذها من الفريق الطبى الثانى بالمستشفى سلبية.

وأشار«خليفة» إلى انتهاء عمل الفوج الثانى بالمستشفى والذى بدأ العمل يوم 23 إبريل الماضى، وقام الفوج الثالث باستلام مهام العمل بالمستشفى، مشيرًا إلى أنه تم أخذ مسحات من العاملين البالغ عددهم نحو 190 من الأطباء والتمريض والفنيين والعمال.

وأكد «خليفة» بأن أعضاء الفوج الثانى الذين أنهوا عملهم لمدة 14 يومًا في المستشفى، سيخضعون مدة 14 يومًا أخرى للعزل المنزلى بعد مغادرة المستشفى كإجراء احترازى وفق بروتوكول وزارة الصحة.

واستقبل مستشفى كفر الدوار العام، برئاسة الدكتور ياسر زايد، مدير المستشفى، 277 مصابًا اعتبارًا من 16 إبريل الماضى، تاريخ بدء تشغيل المستشفى لعزل المصابين بكورونا، وتحولت نتائج 116 حالة منها من إيجابى إلى سلبى، وتعافى 64 مصابًا خرجوا إلى المنازل، وخرجت 73 حالة أخرى إلى نُزل الشباب بعد استقرار حالتهم.