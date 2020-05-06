شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بـ«الطيران المدني»: تسيير 6 رحلات لإعادة المصريين العالقين خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدني عن أن جهود الوزارة نجحت في تسيير 6 رحلات جوية استثنائية جديدة لإعادة المصريين العالقين بسبب «كورونا» المستجد، من عدة دول عربية وأفريقية وأمريكية، عبر جسرها الجوي الذي مدته الوزارة منذ صدور قرار تعليق الطيران المدني بمطار القاهرة الدولي والمطارات المصرية.

وأضاف المصدر لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، أن الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران سيرت رحلة إلى كل من واشنطن والكويت وبغداد، فيما سيرت شركة «إير كايرو» رحلة واحدة إلى تنزانيا، والخرطوم، لإعادة المصريين العالقين هناك، ليصل إجمالي عدد العالقين العائدين حوالي 1300 مصري.

وتابع المصدر أن جميع الرحلات هبطت بمطار مرسى علم الدولي، باستثناء رحلتين إلى دولة الكويت، حيث هبطت بمطار القاهرة الدولي، فيما توجه جميع الركاب إلى مقر إقامتهم بإحدى القرى السياحية بمدينة مرسى علم الدولي، فيما توجه ركاب رحلتي الكويت إلى إحدى المدن الجامعية.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الطيران المدني بأن الوزارة تسابق الزمن لإعادة المصريين العالقين بسبب انتشار كورونا، متمنيا السلامة لجميع العالقين بالخارج، والأطقم الطائرة والضيافة الجوية، مؤكدًا أن الدولة تعمل من خلال فريق عمل يضم وزارات السياحة والخارجية والصحة والهجرة والطيران المدني، لإعادة جميع المصريين طبقا لبرنامج زمني.

وأضاف أن وزارة الطيران المدني أعلنت تسيير رحلات طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدني أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات «الشارتر» لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

Advertisements