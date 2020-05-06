شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون امتحان الجغرافيا في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى 27680 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي، يمثلون 116 مدرسة حكومية و11 مدرسة خاصة في المنيا،الأربعاء، امتحانات مادة الجغرافيا، ضمن امتحانات آخر العام، دون مشكلات تقنية داخل المنازل، من خلال جهاز الشبكة الإلكترونية، ضمن المجموعة الثانية خلال الفترة من 12 ظهرا حتى الثالثة عصرا .

وقال محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، لم نتلق أي شكاوي، أو بلاغات من أولياء الأمور أو الطلاب بوجود مشكلات في التقنية الفنية لشبكة الاتصالات، والوصول لمنصة المدرسة أو الطالب، مؤكدا انتظام سير الامتحانات.