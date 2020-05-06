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شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 21 ألف بطاقة جديدة لصرف «تكافل وكرامة» بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
واصلت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، اليوم، الأربعاء، توزيع الدفعة الخامسة من بطاقات الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» والتي يقدر عددها 21 ألفا و482 بطاقة صرف للأسر الأولي بالرعاية والأكثر احتياجًا.
ومن جانبها، خصصت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية عددا من المدارس على مستوى المحافظة لتكون مقار للجان المشكلة من الوحدات والإدارات الاجتماعية لتوزيع بطاقات صرف معاشات «تكافل وكرامة» وذلك منعا للتزاحم وفقا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.
وأوضح بيان صادر عن مديرية التضامن أنه تم الدفع بشباب متطوعي الهلال الأحمر المصري لتنظيم عملية توزيع البطاقات منعا للتزاحم والتكدس، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
جدير بالذكر أن مديرية التضامن الاجتماعي وزعت في مارس الماضي دفعة أخرى من بطاقات الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» بإجمالي 23195 بطاقة.
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