إسماعيل سراج الدين: مصر تمتلك فرصًا عديدة لتجاوز أزمة كورونا وتحقيق مكاسب اقتصادية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور إسماعيل سراج الدين، المدير المؤسس والفخري لمكتبة الإسكندرية الجديدة، ونائب رئيس البنك الدولي سابقًا، إن أزمة كورونا حول العالم سيكون لها أثر إيجابي على مصر خلال الـ10 سنوات المقبلة.

وأكد «سراج الدين» أن الدول في مرحلة ما بعد كورونا ستعيد النظر في اكتشافها لمواردها وإعادة الاستخدام الأمثل لها، وسوف تظهر تكنولوجيات جديدة تُعرض لأول مرة، مضيفًا أن قطاع الأعمال سيغير من نظرته في حماية الأمن القومي إلى أبعاد مختلفة تجاريًا واقتصاديًا.

وأضاف خلال ندوة نظمتها جمعية رجال الأعمال عبر «الفيديو كونفرانس»، الأربعاء، أن العالم يمر بفترة صعبة تشهد تحويلا كاملا للنظام العالمي للدول، وستغير من خريطة الدول الاقتصادية، وعندما تتشكل معالم الاقتصاد العالمي الجديد في غضون 10 سنوات ستكون مصر من المستفدين من تلك التغيرات، متوقعًا أن يكون الوضع الاقتصادي الحالي في العالم مشابهًا للركود العالمي في مرحلة الكساد العظيم عام 1929، كما توقع أن عام 2020 سيكون البداية لظهور نظام اقتصادي عالمي جديد تقوده الصين ودول شرق آسيا، وأن العالم العربي وأفريقيا ودول جنوب آسيا ستلعب دورًا إيجابيًا في هذا النظام الجديد.

وأكد «سراج الدين» أن مصر تمتلك فرصًا واعدة ومقومات عديدة لتجاوز أزمة كورونا وتحقيق مكاسب اقتصادية مختلفة من خلال ترجمة العلاقات الدبلوماسية القوية، خاصة مع الصين إلى اتفاقيات تجارية وصناعية واستثمارية لمصلحة مصر في مرحلة ما بعد كورونا، قائلا إن التحدي الحقيقي أمام الحكومة حاليًا إعادة توظيف العمالة المتضررة بسبب توقف قطاع السياحة بشكل خاص.

ولفت إلى أن قدرة الدول في عمل الاختبارات اللازمة لاكتشاف المصابين عامل مؤثر وحيوي في توفير البيانات والأرقام الهامة لإدارة الأزمة والاستعداد لإعادة فتح الاقتصاد والبلاد.

وعن الأثر الاجتماعي والثقافي لفيروس كورونا، قال «سراج الدين» إن كافة الدول تحاول دعم مواطنيها لتجاوز الأزمة الراهنة، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة للدول، مشيرًا إلى أن مع توقعات ظهور موجة أخرى للفيروس فإنه يجب حماية الأمن الغذائي للدول الفقيرة.

من جانبه، أكد المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال، أن الجمعية تتابع باستمرار الموقف الحالي للاقتصاد العالمي وتأثير الأزمة على كافة القطاعات الاقتصادية، حيث تقدمت بمذكرة مقترحات لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، للحد من آثار كورونا وتبعاتها المختلفة.

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وقال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس الجمعية، إن القطاع الخاص في مصر سيظل شريكًا رئيسيًا للدولة لاستكمال مسيرة العمل والإنتاج بقوة والحفاظ على العمالة وتطبيق برامج المسؤولية المجتمعية من أجل العبور معًا من الأزمة.