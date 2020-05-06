شكرا لقرائتكم خبر عن «بيطري الشرقية»: تحرير 59 محضر مخالفة وضبط لحوم وأسماك فاسدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت مديرية الطب البيطري بالشرقية، بالاشتراك مع الجهات المعنية، من الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم وثلاجات الحفظ ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح الدكتور أشرف توفيق، مدير مديرية الطب البيطري، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وأقسام الصحة العامة والتفتيش بالإدارات البيطرية بالاشتراك مع الرقابة التموينية ومباحث التموين، قامت بشن حملات تفتيشية، خلال شهر أبريل الماضي، تم من خلالها المرور على 611 منشأة ما بين محلات جزارة ومطاعم وثلاجات حفظ اللحوم ومحلات لبيع الأسماك أسفرت عن تحرير 59 محضر مخالفة، وضبط 220 كيلو جرم لحوم مذبوحة خارج المجازر، وطن و219 كيلو جرام لحوم مجمدة وكبده و173 كيلو جرام أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و3 طن و364 كيلو جرام لحوم مصنعة كبدة ودواجن وطن و216 كيلو جرام أسماك وتم سحب عينات لتحديد صلاحيتها، وتحرير المحاضر بمعرفة الطب البيطري لاتخاذ اللازم قانونا.