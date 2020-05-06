شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يشدد على ضرورة سرعة إظهار نتائج تحاليل كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، على ضرورة عمل استقصاء وتوسيع في دائرة المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا لسرعة حصر المخالطين، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من إنتشار الفيروس بين المواطنين، بجانب توسيع دائرة العزل بحيث يتم عزل الشارع الذي يوجد به إصابة واحدة، وعزل المنطقة أو المربع السكنى الذي يوجد به أكثر من حالة إصابة، بجانب إخطار الجهات المعنية لسرعة تنفيذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأضاف في تصريحات له أنه يتم التواصل مع كافة الجهات لإعطاء إجازات رسمية من العمل لجميع أفراد الأسر المخالطة، مشدداً على سرعة إظهار نتائج التحاليل والعرض بالحالات الإيجابية في نفس اليوم حتى يتم إتخاذ الإجراءات الوقائية مع المخالطين مما يساهم في محاصرة الفيروس والحد من سرعة إنتشاره.

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة ببحث إمكانية التدعيم بجهاز BCR جديد بالتنسيق مع وزارة الصحة لضمان سرعة ظهور نتائج التحاليل، مؤكداً على تكثيف أعمال لجان متابعة أسر العزل المنزلى بنطاق المحافظة للتأكد من إجراءات العزل والتواجد الأمنى، مشيراً إلى أنه تم إتخاذ إجراءات مشددة في العديد من القرى التي ظهر بها إصابات مما ساهم في تقليل نسبة الإصابات بهذه القرى، مضيفاً بأنه سيتم إتخاذ إجراءات مشددة وعزل بعض المناطق والمربعات السكنية بقرية أجهور الرمل لظهور حالات إيجابية بها لتقليل عدد المخالطين.

وأصدر محافظ المنوفية توجيهاته للوحدات المحلية بالتشديد على إجراءات الحظر والإلتزام بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بمنع التجمعات وفض الأسواق والإلتزام بمواعيد غلق المحلات، مشيراً إلى أنه تم تقديم كافة أوجه الدعم للأسر المعزولة والمتضررة من تداعيات فيرس كورونا.