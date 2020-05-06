شكرا لقرائتكم خبر عن 3.5 مليون جنيه تبرعات لتأسيس معمل «corona – covid 19» في جامعة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، وصول دعم مادي لمستشفيات الجامعة من مؤسسات المجتمع المدني لمواجهة جائحة كورونا يقدر بـ3.5 مليون جنيه.

وقدم مجلس جامعة الإسكندرية في جلسته اليوم الشكر لكافة مؤسسات المجتمع المدني بالإسكندرية، والذين قدموا استجابةً سريعة من أجل حماية المواطنين لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID-19، مؤكداً على أن منظمات المجتمع المدني بالإسكندرية أبدت أداء استباقي رائع في تقديم يد العون والمساعدة لمستشفيات جامعة الإسكندرية والحجر الصحي، لافتاً إلى أن هذا يعكس قدرتها على الوعي في التعامل مع الأزمات طويلة المدى.

وأشار «الكردي» إلى أن المساعدات تضمنت تبرعات لتأسيس معمل الفيروسات (corona – covid 19) بمعمل جراحات اليوم الواحد بالعيادات الخارجية حتى تتمكن المستشفيات الجامعية من تقديم تحليل الـ PCR بمحافظة الإسكندرية مباشرة بدلاً من إجراءه بمحافظة القاهرة، واستغراق مزيد من الوقت، كما تضمنت التبرعات تجهيزات خاصة بالتطهير وأدوات الإسعافات الأولية، والمساعدة في أعمال الرعاية في مناطق الحجر الصحي، التي حددته منظمة الصحة العالمية WHO.

ولفت إلى أن منظمات المجتمع المدني تساهم أيضاً في تقديم التوعية للمواطنين بمخاطر الفيروس، ووسائل مواجهته، وطرق الوقاية منه، وحمايتهم من خطره.