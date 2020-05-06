شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يترأس حملة التطهير بشوارع المحافظة لمواجهة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال رش وتطهير ونظافة بعض شوارع وميادين حي غرب مدينة أسيوط، بمشاركة معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي ووحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة.

جاء ذلك خلال وقت الحظر ضمن حملات المحافظة المكثفة لنظافة وتطهير الشوارع والميادين والمنشآت الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمرافق العامة بالمحافظة حرصًا على سلامة العاملين بها والمترددين عليها ضمن سلسلة التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وشارك في الحملة المهندس نبيل الطيبي، السكرتير المساعد، والمهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، ومحمد بشير، رئيس حي غرب، وخالد مصطفى، مدير وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة.

وتابع المحافظ أعمال التطهير والنظافة المستمرة بمنطقة كوبري فيصل وشارع الجيش وميدان عمر مكرم وميدان الشهيد أحمد جلال «المنفذ سابقا» وشارع 23 يوليو وميدان شارع ثابت بحي غرب أسيوط استكمالًا لاعمال التطهير ونظافة الشوارع والميادين بالإستعانة بفرق التطهير والمعدات والسيارات التابعة لشركة مياه الشرب ووحدة الانقاذ السريع على أن تستكمل الحملات جهودها في التعقيم والتطهير بصفة يومية بالإضافة لاعمال النظافة ورفع كافة المخلفات وتوزيع صناديق القمامة بالميادين والشوارع بالاستعانة بسيارات الكنس الآلي.

محافظ أسيوط يترأس حملة التطهير والنظافة بشوارع وميادين المحافظة

محافظ أسيوط يترأس حملة التطهير والنظافة بشوارع وميادين المحافظة