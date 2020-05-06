شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة يتفقد أعمال تطوير الشوارع بحي الدقي لاستعادة المظهر الحضاري (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل محافظة الجيزة أعمال تطوير شارع سليمان أباظة بحى الدقى ليكون استكمالًا لمنظومة الطرق والمحاور التي تقوم المحافظة بتطويرها وفق رؤية شاملة لاستعادة المظهر الحضاري .

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال جولة تفقدية، أنه تم الانتهاء من إجراء تخطيط مروري لشارع سليمان أباظه ليظهر بالشكل اللائق استكمالاً لمخططات التطوير الجاري تطبيقها بالشارع والتي تشمل توسعة الشارع والاستفادة القصوى من جميع المساحات به وتخطيط أماكن لانتظار السيارات لا تعيق حركة الطريق، إضافة إلى زيادة المسطحات الخضراء بالجزيرة الوسطى ودعمها بالأشجار والنباتات الجمالية إلى جانب إنشاء ممشى للمواطنين ودعم الشارع بأعمدة إضاءة حديثة .

وشدد المحافظ على مديرية الطرق وحي الدقي بمتابعة الالتزام بكافه المعايير أثناء وبعد الانتهاء من أعمال تطوير الشارع.

وفي سياق متصل، تفقد «راشد» أعمال التطوير الجارية بشارع البطل أحمد عبدالعزيز، موجها بمتابعة دورية للأعمال التي تقوم بها الشركة المنفذة لأعمال التطوير والتأكد من التنفيذ وفق أعلى المعايير مع إجراء الصيانات الدورية اللازمة.

حرص «راشد» خلال جولته على الوقوف على متابعة تنفيذ قرار عدم تعدي السيارات والمنشأت على الأرصفة، حيث ضبط راشد أحد السيارات المتعدية على الرصيف بشارع البطل أحمد عبدالعزيز، وعلى الفور استدعى ونش المرور لرفع السيارة وتوقيع الغرامة القانونية المحددة للتعدي على الرصيف المخصص للمشاة .

وأكد المحافظ خلال جولته التي رافقه خلالها المهندس محمود فوزي السكرتير المساعد على توقيع غرامات مشددة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي منشأة تجارية تتعدى على المال العام وتتسبب في إتلاف الرصيف أو الطريق مع إلزامها برد الشيء إلى أصله.

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وخلال الجوله وجه محافظ الجيزة بفتح وتشغيل جراج العقار رقم ٥ ميدان أبوالمعالي حي العجوزة والذي أغلقه ملاك العقار على مدار سنوات ما سيساهم في تحقيق سيولة مرورية بالشارع.

محافظة الجيزة تنفذ تخطيطاً مرورياً لشارع سليمان أباظة

محافظة الجيزة تنفذ تخطيطاً مرورياً لشارع سليمان أباظة

محافظة الجيزة تنفذ تخطيطاً مرورياً لشارع سليمان أباظة

محافظة الجيزة تنفذ تخطيطاً مرورياً لشارع سليمان أباظة